РоSSия хочет «мобилизовать» в свою армию до 70 тысяч жителей ОРДЛО – Генштаб ВСУ

Выполнить эту задачу оккупантам удалось только на 20%.

РоSSия хочет «мобилизовать» в свою армию до 70 тысяч жителей ОРДЛО – Генштаб ВСУ
© gazetavv.com

РоSSия продолжает проводить принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях востока Украины, сообщает Генштаб ВСУ.

«В городе Горловка проводятся ежедневные обходы частных и многоквартирных кварталов. Кроме того, установлено, что роSSийское командование поставило задачу мобилизовать 60-70 тысяч человек на территории так называемой «ДНР», - говорится в сообщении.

На данный момент эти показатели выполнены тлоько на 20%. Как сообщали в Генштабе, уровень мотивации жителей временно оккупированных территории, как и солдат роSSийской армии в целом остается низким.


Ольга Чекис, ZN.ua

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