РоSSия продолжает проводить принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях востока Украины, сообщает Генштаб ВСУ.

«В городе Горловка проводятся ежедневные обходы частных и многоквартирных кварталов. Кроме того, установлено, что роSSийское командование поставило задачу мобилизовать 60-70 тысяч человек на территории так называемой «ДНР», - говорится в сообщении .

На данный момент эти показатели выполнены тлоько на 20%. Как сообщали в Генштабе, уровень мотивации жителей временно оккупированных территории, как и солдат роSSийской армии в целом остается низким.