Президент Колумбии высказал свою позицию по поводу войны в Украине и ее последствий

Колумбия готова заменить РоSSию на энергетическом рынке, информирует ZN.ua .

Введенные санкции против РоSSии за военную агрессию против Украины заставили европейские страны искать альтернативу роSSийским энергоресурсам.

«Североамериканские и европейские страны точно знают, что они больше не могут рассчитывать на поставки энергии из РоSSии. Может ли Колумбия внести свой вклад в решение? Ответ положительный» - заявил президент Колумбии.

Иван Дуке считает, что в настоящее время страна должна развивать в этом направлении три ключевые отрасли: традиционную добычу нефти, газа и возобновляемые источники энергии, такие как чистый водород и уголь.

Колумбия уже готова увеличить поставки угля в Германию после переговоров между Дуке и канцлером Олафом Шольцем.

Относительно роSSийской военной агрессии президент Колумбии заявил, что это должно немедленно прекратиться. Он согласился со своим американским коллегой Джо Байденом об использовании термина «геноцид».