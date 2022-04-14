Президент Колумбии высказал свою позицию по поводу войны в Украине и ее последствий
Колумбия готова заменить РоSSию на энергетическом рынке, информирует
Введенные санкции против РоSSии за военную агрессию против Украины заставили европейские страны искать альтернативу роSSийским энергоресурсам.
«Североамериканские и европейские страны точно знают, что они больше не могут рассчитывать на поставки энергии из РоSSии. Может ли Колумбия внести свой вклад в решение? Ответ положительный» - заявил президент Колумбии.
Иван Дуке считает, что в настоящее время страна должна развивать в этом направлении три ключевые отрасли: традиционную добычу нефти, газа и возобновляемые источники энергии, такие как чистый водород и уголь.
Колумбия уже готова увеличить поставки угля в Германию после переговоров между Дуке и канцлером Олафом Шольцем.
Относительно роSSийской военной агрессии президент Колумбии заявил, что это должно немедленно прекратиться. Он согласился со своим американским коллегой Джо Байденом об использовании термина «геноцид».
«Происходящее в Украине — это геноцид. И это должно прекратиться. … Это безумие» - подчеркнул Иван Дуке.
Напомним, эксперты ОБСЕ пришли к выводу, что РоSSия совершила военные преступления в Мариуполе.