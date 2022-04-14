В Украине 14 апреля будут работать девять гуманитарных коридоров

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что в четверг, 14 апреля, будут работать девять гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Из Мариуполя Донецкой области, Бердянска, Токмака и Энергодара Запорожской области в Запорожье можно будет ехать собственным транспортом.

Граждане также могут эвакуироваться из пяти городов Луганской области в Бахмут.

Северодонецка (место сбора – просп. Химиков, 28);

Лисичанска (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);

Попасной (место сбора – ул. Первомайская, 42);

Горского (место сбора – ул. Гагарина, 13);

Рубежного.

По словам Верещук, гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск.