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2022-04-14
В Украине 14 апреля будут работать девять гуманитарных коридоров
"Зеленые коридоры" откроют для эвакуации людей в Запорожской, Донецкой и Луганской областях, информирует
© ГСЧС
Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что в четверг, 14 апреля, будут работать девять гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из Донецкой, Луганской и Запорожской областей.
Из Мариуполя Донецкой области, Бердянска, Токмака и Энергодара Запорожской области в Запорожье можно будет ехать собственным транспортом.
Граждане также могут эвакуироваться из пяти городов Луганской области в Бахмут.
- Северодонецка (место сбора – просп. Химиков, 28);
- Лисичанска (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);
- Попасной (место сбора – ул. Первомайская, 42);
- Горского (место сбора – ул. Гагарина, 13);
- Рубежного.
По словам Верещук, гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск.
Анна Конюченко, ZN.ua