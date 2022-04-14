Австралия ввела санкции против олигарха-переговорщика Абрамовича

Австралия ввела санкции против ближайшего окружения роSSийского диктатора Владимира Путина, крупных роSSийских олигархов и членов их семей,

«Правительство Австралии вводит новые санкции против 33 роSSийских олигархов, крупных бизнесменов и членов их семей – людей, скопивших огромное состояние, имеющих экономическое и стратегическое значение для РоSSии и связанных с президентом РФ Владимиром Путиным», - говорится в сообщении на сайте МИД страны.

В частности, под ограничения попали:

Роман Абрамович – олигарх, владелец футбольного клуба «Челси»; Алексей Миллер – глава правления «Газпрома»; Дмитрий Лебедев – гендиректор банка «РоSSия»; Сергей Чемезов – глава правлення «Ростеха»; Николай Токарев – гендиректор «Транснефти»; Игорь Шувалов – председатель «Внешэкономбанка» (ВЭБ) Кирилл Дмитриев – гендиректор РоSSийского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Австралия продолжает последовательно поддерживать все попытки давления на агрессора, чтобы заставить его прекратить войну против Украины. В течение последних недель было введено более 460 санкций против россиян и роSSийских компаний, в том числе лично против Путина.

«Мы продолжим тесную координацию действий с нашими партнерами, чтобы заставить РоSSии платить высокую цену за ее действия. Правительство Австралии вновь заявляет о своей решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и народа Украины», - добавляется в сообщении.