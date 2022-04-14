Австралия ввела санкции против олигарха-переговорщика Абрамовича
Участие в украинско-роSSийских переговорах спасло Абрамовича от санкций США, информирует
Австралия ввела санкции против ближайшего окружения роSSийского диктатора Владимира Путина, крупных роSSийских олигархов и членов их семей,
«Правительство Австралии вводит новые санкции против 33 роSSийских олигархов, крупных бизнесменов и членов их семей – людей, скопивших огромное состояние, имеющих экономическое и стратегическое значение для РоSSии и связанных с президентом РФ Владимиром Путиным», -
В частности, под ограничения попали:
- Роман Абрамович – олигарх, владелец футбольного клуба «Челси»;
- Алексей Миллер – глава правления «Газпрома»;
- Дмитрий Лебедев – гендиректор банка «РоSSия»;
- Сергей Чемезов – глава правлення «Ростеха»;
- Николай Токарев – гендиректор «Транснефти»;
- Игорь Шувалов – председатель «Внешэкономбанка» (ВЭБ)
- Кирилл Дмитриев – гендиректор РоSSийского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Австралия продолжает последовательно поддерживать все попытки давления на агрессора, чтобы заставить его прекратить войну против Украины. В течение последних недель было введено более 460 санкций против россиян и роSSийских компаний, в том числе лично против Путина.
«Мы продолжим тесную координацию действий с нашими партнерами, чтобы заставить РоSSии платить высокую цену за ее действия. Правительство Австралии вновь заявляет о своей решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и народа Украины», - добавляется в сообщении.