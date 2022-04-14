Оккупанты обстреляли жилые кварталы Харькова из артиллерии, погибли четыре человека

РоSSия в течение суток 13 апреля обстреливала жилые кварталы Харькова, четыре человека погибли, еще десять ранены, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Интенсивные артиллерийские удары фиксировали на Северной Салтовке, 602 микрорайоне, ХТЗ, поселке Жуковского.

В этих районах нет никакой военной инфраструктуры. Такие действия оккупантов являются умышленными атаками против мирного населения, подчеркнул Синегубов.

«Как видим, россияне постоянно и хаотично наносят удары по жилым районам. Поэтому не пренебрегайте сигналами тревоги!», – резюмировал он.