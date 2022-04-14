Новостей.COM ⇒
2022-04-14
Оккупанты обстреляли жилые кварталы Харькова из артиллерии, погибли четыре человека
Жителей города просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, информирует
© Гюндуз Мамедов / Twitter
РоSSия в течение суток 13 апреля обстреливала жилые кварталы Харькова, четыре человека погибли, еще десять ранены,
Интенсивные артиллерийские удары фиксировали на Северной Салтовке, 602 микрорайоне, ХТЗ, поселке Жуковского.
В этих районах нет никакой военной инфраструктуры. Такие действия оккупантов являются умышленными атаками против мирного населения, подчеркнул Синегубов.
«Как видим, россияне постоянно и хаотично наносят удары по жилым районам. Поэтому не пренебрегайте сигналами тревоги!», – резюмировал он.
Ольга Чекис, ZN.ua