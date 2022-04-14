США, вероятно, признают действия россиян в Украине геноцидом — Нуланд

Заместительница Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что, с высокой вероятностью, США признают действия роSSийских военных на территории Украины геноцидом. Об этом она рассказала в интервью CNN .

По словам Нуланд, президент США Джо Байден "говорил от души, когда назвал происходящее в Украине геноцидом со стороны РоSSийской Федерации и ее армии".

Она отметила, что в настоящее время в Соединенных Штатах идет длительный процесс сбора доказательств для того, чтобы официально определить действия россиян как геноцид.

«Я могу предположить, что в конечном счете мы, вероятно, обнаружим то, что сказал президент Байден, когда сможем собрать все эти доказательства. Потому что происходящее — не случайность. Это намеренное решение РоSSии уничтожить Украину и ее мирное население”, — подчеркнула Виктория Нуланд.

Ранее Байден впервые назвал геноцидом зверства роSSийских оккупантов на территории Украины.