США, вероятно, признают действия россиян в Украине геноцидом — Нуланд

Сейчас проводится сбор доказательств, чтобы сделать официальное заявление, информирует ZN.ua.

США, вероятно, признают действия россиян в Украине геноцидом — Нуланд
© Youtube трансляция YES Brainstorming 2021

Заместительница Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что, с высокой вероятностью, США признают действия роSSийских военных на территории Украины геноцидом. Об этом она рассказала в интервью CNN.

По словам Нуланд, президент США Джо Байден "говорил от души, когда назвал происходящее в Украине геноцидом со стороны РоSSийской Федерации и ее армии".

Она отметила, что в настоящее время в Соединенных Штатах идет длительный процесс сбора доказательств для того, чтобы официально определить действия россиян как геноцид.

«Я могу предположить, что в конечном счете мы, вероятно, обнаружим то, что сказал президент Байден, когда сможем собрать все эти доказательства. Потому что происходящее — не случайность. Это намеренное решение РоSSии уничтожить Украину и ее мирное население”, — подчеркнула Виктория Нуланд.

Ранее Байден впервые назвал геноцидом зверства роSSийских оккупантов на территории Украины.


Максим Царук, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
Блок рекламы


Похожие новости
Науседа объяснил Зеленскому, почему альтернатива НАТО Украине не нужнаНауседа объяснил Зеленскому, почему альтернатива НАТО Украине не нужна
Пентагон раскрыл содержание нового пакета помощи Украине: 18 гаубиц, 200 БТРов, 500 Javelin, 300 дронов-камикадзеПентагон раскрыл содержание нового пакета помощи Украине: 18 гаубиц, 200 БТРов, 500 Javelin, 300 дронов-камикадзе
США фиксируют значительные проблемы с моральным духом у россиян, – CNNСША фиксируют значительные проблемы с моральным духом у россиян, – CNN
ОБСЕ нашла свидетельства военных преступлений РоSSии в УкраинеОБСЕ нашла свидетельства военных преступлений РоSSии в Украине
Военная помощь Украине: ЕС одобрил очередной транш на €500 млнВоенная помощь Украине: ЕС одобрил очередной транш на €500 млн
Либо Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, либо Путин продолжит расширять РоSSийскую империю, - ЗеленскийЛибо Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, либо Путин продолжит расширять РоSSийскую империю, - Зеленский
Склонен к предательству: оккупанты клеймят документы отказавшихся воевать в УкраинеСклонен к предательству: оккупанты клеймят документы отказавшихся воевать в Украине
Резников призвал иностранных партнеров дать Украине оружие дальнего действияРезников призвал иностранных партнеров дать Украине оружие дальнего действия
The Atlantic: Война в Украине дошла до решающего для всей Европы моментаThe Atlantic: Война в Украине дошла до решающего для всей Европы момента
Жители пригорода Мариуполя пожаловались на ухудшение самочувствия после химатики россиянЖители пригорода Мариуполя пожаловались на ухудшение самочувствия после химатики россиян
Последние новости
Подгружаем последние новости