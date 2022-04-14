Эмбарго, блок банков и расследования преступлений рф: Зеленский обратился к правительству Эстонии

Украинский президент Владимир Зеленский выступил перед правительством Эстонии

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и правительству Эстонии. В своем выступлении глава государства рассказал, что нужно сделать Эстонии вместе с Евросоюзом , чтобы помочь Украине во время оборонительной войны с россией.

Главное из обращения Зеленского к правительству Эстонии.

Я призываю вас на уровне Евросоюза найти такие уровни влияния на РоSSию, такие инструменты давления, которые могли бы остановить депортацию и вернуть всех депортированных людей домой. ЕС имеет силу, чтобы это обеспечить. ЕС должен воспользоваться этой силой, пока РоSSия не вернет депортированных людей. ЕС не имеет права являться спонсором этой депортации, ЕС не имеет права быть спонсором войны.

Я призываю вас при утверждении нового санкционного пакета против РФ на уровне ЕС защищать необходимость полной блокировки роSSийских банков. Всех, а не только части. Я призываю наконец-то внести нефть в санкционный пакет. Нужно эмбарго на уровне всего ЕС !

Приглашаю ваше государство присоединиться к работе общей группы, созданной для расследования военных преступлений роSSийской армии на территории независимой Украины. Нет такого преступления, которое не совершили бы роSSийские солдаты за 49 дней этого вторжения.