США расширяют обмен разведданными с Украиной, что должно помочь вернуть Донбасс и Крым — WSJ

В Вашингтоне приняли решение значительно повысить уровень обмена разведданными с Украиной. Таким образом атаки украинской армии станут еще более смертоносными для подразделений роSSийского врага. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации Байдена.

Планируется, что разведка США начнет передавать Украине более развернутые данные, чтобы Вооруженные силы нашей страны могли эффективно наносить удары по подразделениям армии РФ на неподконтрольной части Донбасса и в аннексированном Крыму. Таким образом, Киев сможет вернуть захваченные территории.

Правда, спустя небольшой промежуток времени материал решили отредактировать и удалили из него слова о том, что разведывательные данные помогут вернуть оккупированный Донбасс и Крым. Но, как известно, интернет помнит все — оригинальная версия текста осталась в кэше Google .