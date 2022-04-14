Науседа объяснил Зеленскому, почему альтернатива НАТО Украине не нужна

Президент Украины поспорил с литовским коллегой и напомнил, что пока нам не дают ориентиров по поводу членства в Альянсе.

Науседа объяснил Зеленскому, почему альтернатива НАТО Украине не нужна
Фото: lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа во время своего визита в Украину заявил о контрпродуктивности идеи создания оборонной структуры, которая стала бы альтернативой НАТО.

Об этом он сказал на пресс-конференции по завершению совместного визита в Киев четырех президентов, пишет "Европейская правда".

"Я верю в НАТО. Любые попытки создать что-то параллельное, аналогичное – могут привести к конкуренции между такими организациями. Это нас разделит, рассеет наши силы. Мы не можем позволить себе такую роскошь. Поэтому нам нужно единство", - заявил Науседа, комментируя идею о создании альтернативной системы оборонных гарантий.

Несмотря на то, что в вопросе не уточнялось, что речь идет именно об украинской инициативе (изучаемой в рамках переговоров Украины с РФ), Науседа воспринял это таким образом и уточнил, что лучшим для Украины остается путь в НАТО.

"Я верю очень твердо - что бы там ни говорили некоторые партнеры - я верю, что рано или поздно Украина будет в НАТО и будет иметь все то, что может предоставить эта самая мощная оборонно-безопасная организация в мире", - подчеркнул он.

Владимир Зеленский поспорил с литовским коллегой и напомнил, что сейчас Украине не дают ориентиров по поводу членства.

"Украина будет в НАТО, когда Гитанас Науседа будет генеральным секретарем НАТО, - пошутил президент Украины. - А мы нуждаемся в гарантиях безопасности сейчас".

Напомним, треть членов НАТО не видят Украину в Альянсе. По мнению президента Украины, потенциальные гаранты нашей безопасности должны дать четкий ответ по поводу членства. Однако, убежден он, Украину не берут в НАТО, потому что боятся РоSSии.

"Сказать, что они Украину берут в НАТО. Или сказать: мы сейчас не берем. Что есть правда, и они сами понимают, что они не хотят воевать с Россией, поэтому они нас и не берут. Ответ очень простой. Мы все уже понимаем. Нас не берут, потому что боятся РоSSию. Вот и все, - констатировал он. - И нам нужно успокоиться, сказать, что окей, другие гарантии безопасности. Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам предложить стопроцентное членство в Альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать Альянс, будь мы его членами", - сказал Зелеенский в интервью западным СМИ.

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