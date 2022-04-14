Арестович подтвердил, что часть морпехов в Мариуполе попали в плен при попытке прорыва

Речь не о тысяче людей, как объявили россияне, а «намного меньше».

В Мариуполе часть 36-й бригады морской пехоты попала в плен роSSийских оккупантов во время попытки прорыва.

Об этом сказал советник главы офиса президента Алексей Арестович, сообщает «Лига».

«Надо сказать, что часть 36-й бригады морской пехоты попала в плен при попытке прорыва», – сказал Арестович.

Он уточнил, что это не тысяча людей, как объявили россияне, а «намного меньше».

«Часть пошла на соединение с «Азовом», а часть пошла на прорыв в другое место, потому что они были разобщены между собой и принимали решение исходя из обстановки. И вот та, что пошла сама... ну не сама, а в другом направлении... попала под артиллерийский и авиационный удар, потеряла много людей и во время боя попала в плен», – рассказал советник главы Офиса президента.

Напомним, вчера стало известно, что подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского прорвались на соединение с полком "Азов".