В МВД назвали количество нацгвардейцев, попавших в плен на ЧАЭС

Ведутся переговоры об обмене наших военных.

В МВД назвали количество нацгвардейцев, попавших в плен на ЧАЭС
© Операция Объединенных сил / Facebook

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал, что во время нападения роSSийских военных на Чернобыльскую АЭС в плен попали 169 бойцов Национальной гвардии. Ведутся переговоры об их обмене.

«Чернобыль – это трагическая страница нашей истории. Мы, к сожалению, должны констатировать, что там попали в плен 169 военнослужащих Нацгвардии. Сегодня часть из них, по нашей информации, находится на территории республики Беларусь, часть – в РоSSии»,рассказал он.

Украинцев держали в темных подземельях, отобрали все средства связи, а затем увезли. Дальнейшая судьба военных пока неизвестна.

«Мы были на месте, где их удерживали. Это подземелья без света, без возможности нормально общаться. У них отобрали все средства связи, когда они находились там. И потом их увезли. Какова их судьба, к сожалению, сказать не могу. Ведутся переговоры об их обмене», – добавил Монастырский.

Но ждать обмена до завершения активной фазы боевых действий не стоит, предупредил министр.


Ольга Чекис, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Блок рекламы


Похожие новости
ОБСЕ нашла свидетельства военных преступлений РоSSии в УкраинеОБСЕ нашла свидетельства военных преступлений РоSSии в Украине
Житомирская полиция расследует более 300 производств о военных преступлениях РФ в регионеЖитомирская полиция расследует более 300 производств о военных преступлениях РФ в регионе
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО повысят стабильность в Балтийском море – ХельсинкиВступление Финляндии и Швеции в НАТО повысят стабильность в Балтийском море – Хельсинки
Оккупанты идут в наступление на Луганщине, но это не приносит никаких побед: "За день 30-50 орков..."Оккупанты идут в наступление на Луганщине, но это не приносит никаких побед: "За день 30-50 орков..."
Наличие сразу трех заявок на вступление в ЕС может затормозить весь процесс - СушкоНаличие сразу трех заявок на вступление в ЕС может затормозить весь процесс - Сушко
Руководство РФ приказало уничтожать доказательства преступлений своей армии в Украине — ГУР МинобороныРуководство РФ приказало уничтожать доказательства преступлений своей армии в Украине — ГУР Минобороны
"Эвакуируйтесь, пока мы можем вас забрать!": жителей Луганщины умоляют выезжать, враг готовит новое наступление"Эвакуируйтесь, пока мы можем вас забрать!": жителей Луганщины умоляют выезжать, враг готовит новое наступление
Ксюха, я в плену: новая порция фотожаб на задержание МедведчукаКсюха, я в плену: новая порция фотожаб на задержание Медведчука
На Сумщине из роSSийского плена освободили супруговНа Сумщине из роSSийского плена освободили супругов
Взятый в плен герой фильма "Украинские шерифы" вышел на связьВзятый в плен герой фильма "Украинские шерифы" вышел на связь
Последние новости
Подгружаем последние новости