В МВД назвали количество нацгвардейцев, попавших в плен на ЧАЭС

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал, что во время нападения роSSийских военных на Чернобыльскую АЭС в плен попали 169 бойцов Национальной гвардии. Ведутся переговоры об их обмене.

«Чернобыль – это трагическая страница нашей истории. Мы, к сожалению, должны констатировать, что там попали в плен 169 военнослужащих Нацгвардии. Сегодня часть из них, по нашей информации, находится на территории республики Беларусь, часть – в РоSSии», – рассказал он.

Украинцев держали в темных подземельях, отобрали все средства связи, а затем увезли. Дальнейшая судьба военных пока неизвестна.

«Мы были на месте, где их удерживали. Это подземелья без света, без возможности нормально общаться. У них отобрали все средства связи, когда они находились там. И потом их увезли. Какова их судьба, к сожалению, сказать не могу. Ведутся переговоры об их обмене», – добавил Монастырский.

Но ждать обмена до завершения активной фазы боевых действий не стоит, предупредил министр.