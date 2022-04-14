США фиксируют значительные проблемы с моральным духом у россиян, – CNN

Соединенные Штаты продолжают видеть «значительные проблемы с нравственным духом» среди роSSийских войск.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.

Он, в частности, сказал, что у США есть свежие доказательства того, что роSSийские войска «разочарованы этой войной, не были должным образом информированы, не были должным образом обучены, не были готовы не только физически, но и не были морально готовы к тому, что они должны были сделать».

Соединенные Штаты также видят признаки того, что роSSийские офицеры «разочарованы действиями своих войск, разочарованы действиями своих коллег».

«Таким образом, все еще существуют проблемы с нравственным духом и сплоченностью, которые беспокоят россиян, даже когда они пытаются переоснастить, пополнить запасы и сосредоточиться на более концентрированном географическом районе», – сказал чиновник.

Напомним, сегодня президент Джо Байден сообщил, что США передадут Украине артиллерийские системы, снаряды, бронетранспортеры и вертолеты для противостояния русской агрессии.