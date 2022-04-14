США фиксируют значительные проблемы с моральным духом у россиян, – CNN

РоSSийские офицеры «разочарованы действиями своих войск, разочарованы действиями своих коллег».

США фиксируют значительные проблемы с моральным духом у россиян, – CNN
Фото: ДПСУ

Соединенные Штаты продолжают видеть «значительные проблемы с нравственным духом» среди роSSийских войск.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.

Он, в частности, сказал, что у США есть свежие доказательства того, что роSSийские войска «разочарованы этой войной, не были должным образом информированы, не были должным образом обучены, не были готовы не только физически, но и не были морально готовы к тому, что они должны были сделать».

Соединенные Штаты также видят признаки того, что роSSийские офицеры «разочарованы действиями своих войск, разочарованы действиями своих коллег».

«Таким образом, все еще существуют проблемы с нравственным духом и сплоченностью, которые беспокоят россиян, даже когда они пытаются переоснастить, пополнить запасы и сосредоточиться на более концентрированном географическом районе», – сказал чиновник.

Напомним, сегодня президент Джо Байден сообщил, что США передадут Украине артиллерийские системы, снаряды, бронетранспортеры и вертолеты для противостояния русской агрессии.

Сегодня Президент Владимир Зеленский в видеообращении озвучил перечень необходимого вооружения, чтобы остановить РФ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Блок рекламы


Похожие новости
У оккупантов - потери на юге и проблемы на Донбассе: сводка Генштаба на вечер 13 апреляУ оккупантов - потери на юге и проблемы на Донбассе: сводка Генштаба на вечер 13 апреля
Жители пригорода Мариуполя пожаловались на ухудшение самочувствия после химатики россиянЖители пригорода Мариуполя пожаловались на ухудшение самочувствия после химатики россиян
Макрон все еще считает украинцев и россиян "братскими народами". В МИД напомнили о событиях, свидетельствующих об обратномМакрон все еще считает украинцев и россиян "братскими народами". В МИД напомнили о событиях, свидетельствующих об обратном
Группу россиян выловили на Днепропетровщине, фото: при себе было оружиеГруппу россиян выловили на Днепропетровщине, фото: при себе было оружие
Потери россиян составили уже 19 800 человек личного составаПотери россиян составили уже 19 800 человек личного состава
В Ватикане хотят провести Крестный путь при участии россиянки и украинки: почему это не окВ Ватикане хотят провести Крестный путь при участии россиянки и украинки: почему это не ок
Ким предупредил о новой провокации россиян: в сети распространяют данные базирования войск и отслеживают опроверженияКим предупредил о новой провокации россиян: в сети распространяют данные базирования войск и отслеживают опровержения
Украинская армия "крошит" россиян сотнями: сводка Генштаба о потерях на 12 апреляУкраинская армия "крошит" россиян сотнями: сводка Генштаба о потерях на 12 апреля
К ране можно приложить газетку: раненных в Украине россиян хотят снова отправить на войнуК ране можно приложить газетку: раненных в Украине россиян хотят снова отправить на войну
Спикер Госдумы РФ хочет забирать гражданство у россиян, высказавшихся против войныСпикер Госдумы РФ хочет забирать гражданство у россиян, высказавшихся против войны
Последние новости
Подгружаем последние новости