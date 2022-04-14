После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"

Крейсер сегодня отправился именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный.

После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Нептун (береговой ракетний комплекс)
Фото: facebook/Сергій Згурець

Ракетный крейсер "Москва" был поврежден ударами противокорабельных крылатых ракет "Нептун". Судно сейчас горит в Севастопольской бухте.

Об этом сообщил известный волонтер Александр Карпюк.

Впоследствии информацию подтвердил глава Одесской военной администрации Максим Марченко.

«Подтвердили, что ракетный крейсер «Москва» пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный, – написал он. – Ракеты «Нептун», стоящие на страже Черного моря, нанесли роSSийскому кораблю очень серьезные повреждения».

Крейсер «Москва» имеет артиллерийское, зенитное, противолодочное и минно-торпедное вооружение. Также на нем установлено 16 пусковых установок противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан", имеющих дальность поражения целей до 1000 км. Несет на борту один вертолет Ка-27.

«Нептун» – украинская противокорабельная крылатая ракета. Разработана в киевском конструкторском бюро «Луч», в 2020 году принята на вооружение Вооруженных сил Украины.

Ракета предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн и имеет боевую часть массой 150 кг. Ракета имеет дозвуковую скорость (900 км/ч) и совершает полет на сверхмалых высотах – несколько метров над уровнем моря. Ракета может маневрировать во время полета, дальность которого – до 280 км.

Напомним, 24 марта возле порта Бердянск в Запорожье украинская армия уничтожила роSSийский военно-десантный корабль «Саратов».



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