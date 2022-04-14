США готовы принять меры против Китая, если он будет помогать РоSSии обойти санкции
Глава Минфина США предупредила об экономических и финансовых последствиях, информирует
Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что Китай и другие страны, которые попытаются помочь РоSSии обойти санкции Запада, могут испытать экономические и финансовые последствия. Об этом сообщает
Йеллен отметила, что США готовы действовать в случае попытки близких к РФ стран подорвать масштабный пакет санкций, наложенный западными союзниками после роSSийского вторжения в Украину.
В частности, она обратила внимание на Китай и другие страны, которые избегают принятия решений "и, возможно, видят возможность извлечь выгоду, сохранив свои отношения с Россией и заполнив пустоту, оставленную другими".
"Коалиция стран, которые вводят санкции, не будет безразлична к действиям, которые их подрывают", — подчеркнула глава Минфина США.
Джанет Йеллен также предупредила: "Китай не может ожидать, что мировое сообщество будет уважать его призывы к принципам суверенитета и территориальной целостности в будущем, если не будет уважать эти принципы сейчас, когда это имеет значение".
По ее словам, на отношение мира к Китаю и его дальнейшей экономической интеграции может повлиять реакция Китая на призыв США к решительным действиям в отношении РоSSии.