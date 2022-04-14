США готовы принять меры против Китая, если он будет помогать РоSSии обойти санкции

Глава Минфина США предупредила об экономических и финансовых последствиях, информирует ZN.ua.

США готовы принять меры против Китая, если он будет помогать РоSSии обойти санкции
© depositphotos/MattiaATH

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что Китай и другие страны, которые попытаются помочь РоSSии обойти санкции Запада, могут испытать экономические и финансовые последствия. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Financial Times.

Йеллен отметила, что США готовы действовать в случае попытки близких к РФ стран подорвать масштабный пакет санкций, наложенный западными союзниками после роSSийского вторжения в Украину.

В частности, она обратила внимание на Китай и другие страны, которые избегают принятия решений "и, возможно, видят возможность извлечь выгоду, сохранив свои отношения с Россией и заполнив пустоту, оставленную другими".

"Коалиция стран, которые вводят санкции, не будет безразлична к действиям, которые их подрывают", — подчеркнула глава Минфина США.

Джанет Йеллен также предупредила: "Китай не может ожидать, что мировое сообщество будет уважать его призывы к принципам суверенитета и территориальной целостности в будущем, если не будет уважать эти принципы сейчас, когда это имеет значение".

По ее словам, на отношение мира к Китаю и его дальнейшей экономической интеграции может повлиять реакция Китая на призыв США к решительным действиям в отношении РоSSии.


Максим Царук, ZN.ua

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