"Это тот корабль, который посылали…": Арестович сообщил о 510 членах экипажа пылающего крейсера "Москва"

Арестович, крейсер москва

Спикер Алексей Арестович подтвердил пожар на крейсере "Москва", назвав причиной "неосторожность матросов"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтвердил пожар на флагмане Черноморского флота РоSSии ракетном крейсере "Москва". Ранее о пожаре сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, отметив, что украинские военные успешно применили ракетный комплекс "Нептун".

Тем временем Арестович иронично отметил, что причиной пожара могла стать неосторожность матросов, которые вышли покурить, либо нарушения правил безопасности.

"С флагманом Черноморского флота рф какая-то неожиданность. Сильно горит. Прямо сейчас. А штормовое море – неизвестно, удастся ли оказать им помощь. Там 510 членов экипажа. Не можем понять, что произошло. То ли два матроса покурили не там, то ли нарушили какие-то меры безопасности. Как-то не везет", — рассказал Арестович в эфире канала "Фейгин. Live".


Галина Струс, politeka.net

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