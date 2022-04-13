Удар по крейсеру "Москва": что происходит в Черном море

Вследствие обстрела ракетного крейсера "Москва" на флагмане Черноморского флота может начать детонировать боекомплект – старые ракеты П1000 и более новые С300.

Об этом сообщает бывший представитель президента в Крыму Борис Бабин, информирует А построф.

Он рассказал, что в районе острова Змеиный, где находится крейсер, штормит, поэтому россияне не могут начать спасательную операцию, хотя согнали туда много техники.

"Выводить в хотя бы теоретическую зону поражения ракетный крейсер с полутысячей экипажа, чтобы тупо бросить с него залп, даже не ракет, а артиллерии по суше - это реально клиника", - заметил Бабин.

Политик предположил, что даже если "Москву" дотянут в оккупированный Крым, он вероятно будет теперь сугубо туристическим объектом.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что роSSийский ракетный крейсер "Москва" из 30-й дивизии надводных кораблей ЧФ РФ, который учувствовал в захвате украинского острова Змеиный, очевидно, был поражен "Нептуном".

По его словам, на борту горящего крейсера сейчас находятся 510 моряков. Но из-за шторма спасатели не могут добраться до терпящего бедствие судна.

Руководитель ОПУ Андрей Ермак заметил , что крейсер "Москва" тоже пошел за русским кораблем.

 


Игорь Тимофеев, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия нанесла ракетный удар по Черкасскому в Донецкой области, восемь раненыхРоSSия нанесла ракетный удар по Черкасскому в Донецкой области, восемь раненых
Минобороны РоSSии прямо угрожает ударами по КиевуМинобороны РоSSии прямо угрожает ударами по Киеву
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО повысят стабильность в Балтийском море – ХельсинкиВступление Финляндии и Швеции в НАТО повысят стабильность в Балтийском море – Хельсинки
В парламенте Норвегии предлагают передать Украине ПВО NASAMS и ударные ракеты NSMВ парламенте Норвегии предлагают передать Украине ПВО NASAMS и ударные ракеты NSM
"В Италии принято ударять себя по груди в районе сердца": роSSийский автогонщик нелепо извинился за нацистский жест"В Италии принято ударять себя по груди в районе сердца": роSSийский автогонщик нелепо извинился за нацистский жест
Оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Хмельницкой областиОккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области
За сутки на Харьковщине оккупанты нанесли около 66 ударов: 11 человек погибли, есть раненыеЗа сутки на Харьковщине оккупанты нанесли около 66 ударов: 11 человек погибли, есть раненые
РФ может ударить запрещенными боеприпасами: Британия обнародовала новые данные разведкиРФ может ударить запрещенными боеприпасами: Британия обнародовала новые данные разведки
Удары по военным аэродромам рф: бойцов ВСУ усилят необходимым оружием, в США раскрыли деталиУдары по военным аэродромам рф: бойцов ВСУ усилят необходимым оружием, в США раскрыли детали
Зеленский отметил государственными наградами 18 защитников УкраиныЗеленский отметил государственными наградами 18 защитников Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости