Удар по крейсеру "Москва": что происходит в Черном море

Вследствие обстрела ракетного крейсера "Москва" на флагмане Черноморского флота может начать детонировать боекомплект – старые ракеты П1000 и более новые С300.

Об этом сообщает бывший представитель президента в Крыму Борис Бабин, информирует А построф.

Он рассказал, что в районе острова Змеиный, где находится крейсер, штормит, поэтому россияне не могут начать спасательную операцию, хотя согнали туда много техники.

"Выводить в хотя бы теоретическую зону поражения ракетный крейсер с полутысячей экипажа, чтобы тупо бросить с него залп, даже не ракет, а артиллерии по суше - это реально клиника", - заметил Бабин.

Политик предположил, что даже если "Москву" дотянут в оккупированный Крым, он вероятно будет теперь сугубо туристическим объектом.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что роSSийский ракетный крейсер "Москва" из 30-й дивизии надводных кораблей ЧФ РФ , который учувствовал в захвате украинского острова Змеиный, очевидно, был поражен "Нептуном".

По его словам, на борту горящего крейсера сейчас находятся 510 моряков. Но из-за шторма спасатели не могут добраться до терпящего бедствие судна.

Руководитель ОПУ Андрей Ермак заметил , что крейсер "Москва" тоже пошел за русским кораблем.