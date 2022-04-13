США будут обучать украинских военных в Восточной Европе, – CNN

Американские военные, находящиеся на восточном фланге НАТО, готовы обучать ВСУ работе с новым вооружением.

США будут обучать украинских военных в Восточной Европе, – CNN
Джо Байден з американськими військовими у Польщі
Фото: rmotoday.com

Пентагон рассматривает варианты того, как обучить больше украинских военных использовать беспилотники Switchblade и другие системы, предоставляемые США украинским военным.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.

Такие тренировки будут проводить американские войска, развернутые для поддержки восточного фланга НАТО в течение последних нескольких месяцев.

По словам чиновника, Пентагон рассматривает «целый ряд вариантов» для обучения украинских военных работе с беспилотниками Switchblade и другими системами вооружения в дополнение к тренингам, проводимым для украинцев в США.

«Мы совершенно расширили наши возможности в странах восточного фланга, – сказал он. – Там есть военные с разными профессиональными навыками: артиллерия, ракеты большой дальности, противовоздушная оборона, пехота, бронетехника. Поэтому, если потребуется дополнительное обучение по любым системам, которые предоставляются Украине, мы рассмотрим ряд вариантов, как такое обучение провести».

Напомним, США и Украина ведут интенсивные консультации о новом пакете военной помощи, который будет учитывать специфику ведения боевых действий на востоке и юге Украины.

Отметим, что представители Пентагона на условиях анонимности сообщили The New York Times, что обсуждают с производителями вооружения пять направлений возможных поставок: противовоздушная оборона, береговая оборона (противорабельные ракеты), средства для уничтожения вражеской пехоты, в частности мины Claymore, оборудование для разминирования и средства контрбатарейной борьбы.

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