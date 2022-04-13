РоSSийские военные сомневаются в своей способности сломать Украину. Делаем все, чтобы их сомнения оправдались — Зеленский

Президент Украины обратился к нации.

РоSSийские военные сомневаются в своей способности сломать Украину. Делаем все, чтобы их сомнения оправдались — Зеленский
© Офис президента

Оккупанты горячатся и это свидетельствует лишь о том, что они не уверены в своей победе. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам по итогам 49-го дня войны.

«Вся эта лихорадочная активность оккупантов свидетельствует прежде всего об их неуверенности. О том, что даже имея значительные запасы советской военной техники и значительное количество солдат, которых командование не жалеет от слова «вообще», роSSийские военные сомневаются в своей способности сломать Украину. Что ж, делаем все, чтобы их сомнения оправдались. Благодарен всем нашим защитникам, всем нашим защитницам, которые удерживают позиции и приучают роSSийских солдат к мысли о том, что эта война против Украины может завершиться только стратегическим проигрышем РоSSии рано или поздно. Либо роSSийское руководство будет реально искать мир, либо в результате этой войны РоSSия навсегда покинет международную арену», — сказал Зеленский.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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