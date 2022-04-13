Сотрудники посольства Чехии вернулись в Киев

Чешкие дипломаты вернулись в Киев и подняли бело-красно-синий национальный флаг своей страны перед зданием посольства.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны в Twitter .

"В Киеве снова взвился чешский флаг - вернулись чешские дипломаты. Это один из многих шагов, которыми мы поддерживаем Украину. Чехия стояла и всегда будет стоять бок о бок с Украиной", - говорится в сообщении.

Сразу после начала нового роSSийского вторжения 24 февраля Чехия эвакуировала сотрудников посольства из Киева . О планах возвратиться в украинскую столицу глава МИД Чехии Ян Липавский заявил 9 апреля.

Фото: #twitter#.com/CzechMFA