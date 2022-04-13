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2022-04-13
Сотрудники посольства Чехии вернулись в Киев
24 февраля Чехия эвакуировала дипломатов из украинской столицы.
Фото: #twitter#.com/CzechMFA
Чешкие дипломаты вернулись в Киев и подняли бело-красно-синий национальный флаг своей страны перед зданием посольства.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны в Twitter.
"В Киеве снова взвился чешский флаг - вернулись чешские дипломаты. Это один из многих шагов, которыми мы поддерживаем Украину. Чехия стояла и всегда будет стоять бок о бок с Украиной", - говорится в сообщении.
Сразу после начала нового роSSийского вторжения 24 февраля Чехия эвакуировала сотрудников посольства из Киева. О планах возвратиться в украинскую столицу глава МИД Чехии Ян Липавский заявил 9 апреля.
Фото: #twitter#.com/CzechMFA
Напомним, 11 апреля в Киев вернулось представительство Евросоюза.