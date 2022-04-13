Украину впервые в истории избрали в Постоянный Форум ООН по коренным народам, - МИД

Также впервые в истории РоSSия не была избрана в состав этого органа.

Украину впервые избрали в Постоянный Форум ООН по вопросам коренных народов (UNPFII).

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Кандидат от Украины – юрист-международник, представитель крымскотатарского народа Сулейман Мамутов – набрал большинство голосов участников Форума. Его избрали в UNPFII на 2023-2025 годы.

По словам первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, это событие позволит "еще громче рассказывать о коренных народах Украины - караимах, крымчаках и крымских татарах".

Кстати, впервые в истории РоSSия не была избрана в состав UNPFII. Здесь она более двух десятков лет занимала место по региональной группе.

Постоянный форум по вопросам коренных народов является вспомогательным органом Экономического и Социального Совета. Его мандат предусматривает обсуждение вопросов коренных народов, связанных с экономическим и социальным развитием, культурой, охраной окружающей среды, образованием, здравоохранением и правами человека.

Напомним, в апреле прошлого года главный старейшина эрзянского народа Сиресь Боляень выступил по квоте украинской делегации с обвинениями в адрес Москвы.