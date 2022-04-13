Украинские ракеты «Нептун» попали в ракетный крейсер оккупантов «Москва»

Вооруженные силы Украины поразили ракетами "Нептун" флагман Черноморского флота РФ , крейсер "Москва", задействованный при атаке на остров Змеиный. Завуалированную новость сообщил советник руководителя МВД Украины Антон Геращенко в Telegram .

«Говорят, сегодня два-орка матроса, курили в неположенном месте на флагмане черноморского флота рф — ракетном крейсере «москва». Тут трах-бах тарарах, что-то взорвалось. И крейсер «мацква» чуть не пошел ко дну. В ближайший год будет не боеспособным. К чему здесь древнеримский Бог Морей Нептун? А ни при чем!:))», — написал Геращенко.

Более четко удачную операцию описал известный волонтер Александр Карпюк.

«Двумя ракетами «Нептун» только что поражен крейсер «Москва». Стоит, горит. А на море — шторм. Нужно тактическое затопление, судя по всему», — заявил Карпюк.

Официального комментария Генерального штаба по поводу поражения вражеского корабля на момент выхода новости еще не было. Надеемся на подтверждение.