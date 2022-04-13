Украинские ракеты «Нептун» попали в ракетный крейсер оккупантов «Москва»
Военные официально эту информацию еще не комментировали, информирует
Вооруженные силы Украины поразили ракетами "Нептун" флагман Черноморского флота РФ, крейсер "Москва", задействованный при атаке на остров Змеиный. Завуалированную новость сообщил советник руководителя МВД Украины Антон Геращенко в
«Говорят, сегодня два-орка матроса, курили в неположенном месте на флагмане черноморского флота рф — ракетном крейсере «москва». Тут трах-бах тарарах, что-то взорвалось. И крейсер «мацква» чуть не пошел ко дну. В ближайший год будет не боеспособным. К чему здесь древнеримский Бог Морей Нептун? А ни при чем!:))», — написал Геращенко.
Более четко удачную операцию описал известный волонтер Александр Карпюк.
«Двумя ракетами «Нептун» только что поражен крейсер «Москва». Стоит, горит. А на море — шторм. Нужно тактическое затопление, судя по всему», — заявил Карпюк.
Официального комментария Генерального штаба по поводу поражения вражеского корабля на момент выхода новости еще не было. Надеемся на подтверждение.