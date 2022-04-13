Данилов обратился к депутатам с просьбой упростить процедуру осуждения коллаборантов

Верховная Рада должна сделать процедуру осуждения коллаборантов проще. С такой просьбой к депутатам обратился Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

«Я бы хотел, чтобы была упрощена процедура, как во время войны. Но наш законодатель достаточно демократичный, нам нужно проводить демократическую процедуру, что этот человек является коллаборантом. Я хотел бы обратиться к народным депутатам, они собираются — может, они изменят свое мнение и по упрощенной процедуре будут делать», — сказал Данилов.

Он предупредил, что для сторонников РоSSии и соратникам арестованного Виктора Медведчука будет лучше сдаться СБУ , а не ждать пока их найдут.

«Если мы считаем, что на Медведчуке все закончилось, то, к большому сожалению, таких как Медведчук в нашей стране еще есть. И эти люди привели сюда так называемую «русскую весну» в феврале. Этих людей было много, это системно работало на территории нашей страны. Более того, они здесь разворачивали свой условный русский лагерь и работали открыто почти с 2014 года. Это совершенно недопустимая вещь. Сегодня следствие будет выяснять, как происходило финансирование этих вещей», — заявил секретарь СНБО.

Данилов уточнил, что, в частости, речь идет о тех, кто зарабатывал на транзите энергоресурсов, а потом заработанные деньги «конвертировал» в роSSийскую пропаганду.

«Я могу сегодня говорить, что известная труба, которую забрали решением СНБО по поручению президента, непосредственно в этом участвовала. И люди, которые на этой трубе зарабатывали, потом их конвертировали в каналы Медведчука, которые распространяли здесь роSSийские нарративы. И те люди должны понимать, что им нужно самим идти в Службу безопасности Украины, сдаваться и давать показания. Это люди, известные почти всей стране. Известно, кто с ними вел бизнес. Это недопустимые вещи. В крайнем случае их найдут так же, как и Медведчука. Часть из них сейчас скрывается. Поверьте, все мерзавцы, которые привели к нам эту беду, будут наказаны», — предупредил секретарь СНБО.

Данилов предупредил, что с каждым членом партии ОПЗЖ «будет отдельный разговор».

«Они сейчас немножко в отчаянии, но не надо думать, что они не будут сопротивляться. Они могут потерять все, могут потерять свою жизнь, которую они за роSSийские деньги здесь получили — яхты, Монако, и т.д. Поэтому надо понимать, что эта гидра еще не добита до конца, но, поверьте, она обязательно будет уничтожена», — сказал он.