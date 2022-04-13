Данилов обратился к депутатам с просьбой упростить процедуру осуждения коллаборантов

Секретарь СНБО предупредил, что с каждым членом партии ОПЗЖ «будет отдельный разговор», информирует ZN.ua.

Данилов обратился к депутатам с просьбой упростить процедуру осуждения коллаборантов
© Facebook/СНБО Украины

Верховная Рада должна сделать процедуру осуждения коллаборантов проще. С такой просьбой к депутатам обратился Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

«Я бы хотел, чтобы была упрощена процедура, как во время войны. Но наш законодатель достаточно демократичный, нам нужно проводить демократическую процедуру, что этот человек является коллаборантом. Я хотел бы обратиться к народным депутатам, они собираются — может, они изменят свое мнение и по упрощенной процедуре будут делать», — сказал Данилов.

Он предупредил, что для сторонников РоSSии и соратникам арестованного Виктора Медведчука будет лучше сдаться СБУ, а не ждать пока их найдут.

«Если мы считаем, что на Медведчуке все закончилось, то, к большому сожалению, таких как Медведчук в нашей стране еще есть. И эти люди привели сюда так называемую «русскую весну» в феврале. Этих людей было много, это системно работало на территории нашей страны. Более того, они здесь разворачивали свой условный русский лагерь и работали открыто почти с 2014 года. Это совершенно недопустимая вещь. Сегодня следствие будет выяснять, как происходило финансирование этих вещей», — заявил секретарь СНБО.

Данилов уточнил, что, в частости, речь идет о тех, кто зарабатывал на транзите энергоресурсов, а потом заработанные деньги «конвертировал» в роSSийскую пропаганду.

«Я могу сегодня говорить, что известная труба, которую забрали решением СНБО по поручению президента, непосредственно в этом участвовала. И люди, которые на этой трубе зарабатывали, потом их конвертировали в каналы Медведчука, которые распространяли здесь роSSийские нарративы. И те люди должны понимать, что им нужно самим идти в Службу безопасности Украины, сдаваться и давать показания. Это люди, известные почти всей стране. Известно, кто с ними вел бизнес. Это недопустимые вещи. В крайнем случае их найдут так же, как и Медведчука. Часть из них сейчас скрывается. Поверьте, все мерзавцы, которые привели к нам эту беду, будут наказаны», — предупредил секретарь СНБО.

Данилов предупредил, что с каждым членом партии ОПЗЖ «будет отдельный разговор».

«Они сейчас немножко в отчаянии, но не надо думать, что они не будут сопротивляться. Они могут потерять все, могут потерять свою жизнь, которую они за роSSийские деньги здесь получили — яхты, Монако, и т.д. Поэтому надо понимать, что эта гидра еще не добита до конца, но, поверьте, она обязательно будет уничтожена», — сказал он.


Дубенко Вадим, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Блок рекламы


Похожие новости
"У вас есть то, что может быть незаменимым для нас": Зеленский обратился за помощью к Южной Корее"У вас есть то, что может быть незаменимым для нас": Зеленский обратился за помощью к Южной Корее
Киев каждый день принимает друзей из-за границы, однако не все визиты публичны, – ДаниловКиев каждый день принимает друзей из-за границы, однако не все визиты публичны, – Данилов
Десятки политиков и бизнесменов уехали из Украины в разгар войны с РФ – ДаниловДесятки политиков и бизнесменов уехали из Украины в разгар войны с РФ – Данилов
Незаконно уехавших мужчин будут ловить при возврате в Украину — ДаниловНезаконно уехавших мужчин будут ловить при возврате в Украину — Данилов
Оружие для Украины, санкции против рф, возврат дипломатов в Киев: Зеленский обратился к народуОружие для Украины, санкции против рф, возврат дипломатов в Киев: Зеленский обратился к народу
"Битва за Донбасс приближается": глава МИД Украины Кулеба выступил в Брюсселе и обратился к союзникам"Битва за Донбасс приближается": глава МИД Украины Кулеба выступил в Брюсселе и обратился к союзникам
"Власти пытаются скрыть это от вас": британский премьер Борис Джонсон обратился к россиянам"Власти пытаются скрыть это от вас": британский премьер Борис Джонсон обратился к россиянам
"Хватит искать выгоду и совершать политическое мародерство": Стефанчук обратился к миру, что боится давить на РФ"Хватит искать выгоду и совершать политическое мародерство": Стефанчук обратился к миру, что боится давить на РФ
Глава Черниговщины Чаус обратился к жителям, которые хотят вернуться в город: "Я понимаю желание, но…"Глава Черниговщины Чаус обратился к жителям, которые хотят вернуться в город: "Я понимаю желание, но…"
"Буча — только начало правды": Подоляк обратился к Европе, "которая все еще боится""Буча — только начало правды": Подоляк обратился к Европе, "которая все еще боится"
Последние новости
Подгружаем последние новости