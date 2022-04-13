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2022-04-13
Зеленский в Киеве встретился с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии
Главы государств провели встречу в формате рабочего ланча.
Фото: ОПУ
Владимир Зеленский встретился с президентом Республики Польша Анджеем Дудой, президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом, президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Эстонской Республики Аларом Карисом, находящимися в нашей стране с визитом.
Об этом сообщила пресс-служба президента.
Главы государств провели встречу в формате рабочего ланча.
После завершения переговоров президенты пообщаются с представителями СМИ.
Фото: ОПУ
Фото: ОПУ
Фото: ОПУ
Фото: ОПУ
Фото: ОПУ
Напомним, ранее президент Зеленский также поблагодарил глав правительств Польши, Чехии и Словении за визит в столицу.