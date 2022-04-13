РоSSия нанесла ракетный удар по Черкасскому в Донецкой области, восемь раненых

Еще три человека ранены в других населенных пунктах.

РоSSия нанесла ракетный удар по Черкасскому в Донецкой области, восемь раненых
Черкаське
Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

В среду, 13 апреля, роSSийские войска нанесли ракетный удар по Черкасскому Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

"РоSSия убивает гражданских! 13 апреля россияне нанесли ракетный удар по Черкасскому и ранили там 8 человек. Также один человек получил ранения в Великой Новоселке и еще один человек - в Богатыре", - написал он в фейсбуке.

Кроме того, удалось уточнить информацию об одном раненом в Камышеватом.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ситуация на Донетчине остается стабильно напряженной. Основные направления роSSийских атак – Авдеевка, Очеретинская ТГ, Марьинка и Угледар.

Глава Офиса президента Андрей Ермак вслед за главой Луганской ОВА Сергеем Гайдаем призвал жителей Луганской и Донецкой областей эвакуироваться в более безопасные районы.

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