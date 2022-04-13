У Зеленского объяснили, почему Штайнмайер не приехал в Киев

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью немецкому телеканалу Die Welt объяснил, почему в Киеве не ожидали визита федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Объяснил, что на визит в другое государство всегда приезжают по приглашению его руководства - по-другому это просто невежливо", - сказал Жовква.

Он подчеркнул, что каждый визит иностранных лидеров в Украину во время полномасштабной войны, которую развязала РоSSия, это не просто символ поддержки.

“Визит должен увенчаться конкретным результатом; в случае с немецким руководством это могли бы быть либо эмбарго на нефть, либо новые поставки вооружения, особенно тяжелого, либо быстрое вступление в ЕС , либо значительная финансовая помощь”, — добавил заместитель руководителя офиса президента.

Жовква сказал, что если немецкие лидеры готовы к любому или даже ко всем таким результатам, то украинские власти "всегда будут рады видеть такого руководителя, который сможет их принести".

Отметим, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал отказ Украины от приема Штайнмайера с визитом, назвав его "несколько сбивающим с толку". В то же время канцлер Германии не стал отвечать, приедет ли он в Киеве по приглашению властей Украины.

Позже канцлер также призвал не недооценивать то, что Германия поставляет в Украину зенитные ракеты и многие другие товары военного назначения.

"Взять на себя ответственность означает: Германия поставляет в Украину зенитные ракеты и многие другие товары военного назначения. Важно и не следует недооценивать: мы тесно координируем это со всеми нашими союзниками. Мы не делаем это в одиночку", - твитнул Шольц в среду.