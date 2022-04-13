Прокурор Международного уголовного суда побывал в Буче

Карим Хан назвал Украину "местом преступления".

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан посетил Бучу в предместье Киева, пострадавшую от обстрелов и зверств роSSийских солдат. Об этом он сообщил в твиттере.

Фото: twitter/IntlCrimCourt

“Украина – место преступления. Мы здесь, потому что у нас есть обоснованные основания полагать, что совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда. Мы должны пробить туман войны, чтобы добраться до правды», – написал Карим Хан.

Фото: twitter/IntlCrimCourt

Фото: twitter/IntlCrimCourt

Напомним, после освобождения городов Киевской области от роSSийских войск открылся масштаб зверств, совершаемых оккупантами над местным населением. В частности, в Буче тела убитых людей лежали прямо среди улицы. Многие со связанными руками. Также на территории города в братской могиле похоронили 280 мирных людей. Эти события получили название “Бучанская резня”.

После обнародования свидетельств военных преступлений, совершенных роSSийскими войсками в Буче, в Германии предложили создать трибунал для наказания виновных, подобный тому, что существовал в Югославии.

4 апреля украинская разведка обнародовала список оккупантов, ответственных за зверства в Буче.

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