"Азов" и морпехи провели в Мариуполе успешную операцию, - майор Волына

36-а отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского провела успешную операцию с "Азовом" в Мариуполе.

Об этом сообщил в совместном видеообращении по поводу операции по прорыву морпехов и соединению с полком "Азов" командир бригады майор Сергей Волына.

"Присоединились к ним, провели успешную перегруппировку. Продолжаем выполнять боевые задания. Наш моральный дух силен. Мы знаем, что делаем, зачем здесь. Мы будем делать все, что от нас нужно для успешного завершения нашей боевой задачи", - подчеркнул Волына.

Командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко отметил о морпехах, что "это настоящие мужчины, которые выбрали путь войны".

Также командир призвал не делать "героев из дезертиров и бойцов, добровольно сдавшихся в плен".

"Они выбрали дорогу позора. Ни в коем случае героизировать таких людей нельзя", - подчеркнул Прокопенко.

Напомним, 13 апреля советник главы Офиса Президента Алексей Арестович подтвердил соединение морпехов с "Азовом" в Мариуполе.