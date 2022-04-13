"Секунда времени и твой металлолом попадает в ад": ССО ювелирно отработали по вражеским целям, видео

ССО показали, как эффектно уничтожили вражескую колонну в Донецкой области, записав все на видео благодаря дрону.

Как пишет Politeka.net, украинцы защищаются уже 49-е сутки от роSSийских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить наступление, но и выгнать орков из ряда областей. А сегодня, 13 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал видео, в котором показал, как эффектно бойцы Сил специальных операций уничтожили колонну вражеской технике в Донецкой области.

"Ты – роSSийский оккупант в Донецкой области. Твоя колонна заходит в один из населенных пунктов. Как всегда "героически" пытаешься прятать свою технику между жилыми домами. Но секунда времени и твой металлолом (БМП, Камаз, Урал) попадает в ад.

Мы – Силы специальных операций Украины. "Пасем" россиян в одном из населенных пунктов в Донецкой области. Наблюдаем, приводим пушки и минометы. Работаем.

Мораль истории: мы – глаза, мы – разум, мы – руки, которые среди прочего умело владеют навыками стрельбы из тяжелого оружия. Ты - так и останешься вонючей грудой избитого русского металлолома. Так будет всегда", - было написано в публикации.


 


Артём Батечко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Блок рекламы


Похожие новости
BBC призывает не распространять фейковое видео об атаке на Краматорск с логотипом BBC NewsBBC призывает не распространять фейковое видео об атаке на Краматорск с логотипом BBC News
Защитники Мариуполя эффектно уничтожили оккупантов, которые пытались спрятаться за домом: видеоЗащитники Мариуполя эффектно уничтожили оккупантов, которые пытались спрятаться за домом: видео
"Если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, то он подпадает под правила военного времени" – Зеленский"Если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, то он подпадает под правила военного времени" – Зеленский
Путин начал стягивать войска к границе с Финляндией после их желания вступить в НАТО: видеоПутин начал стягивать войска к границе с Финляндией после их желания вступить в НАТО: видео
Под Киевом оккупанты из БМП расстреляли семью - погибли 5 человек с детьми: фото и видеоПод Киевом оккупанты из БМП расстреляли семью - погибли 5 человек с детьми: фото и видео
"Дон, привези еще пару машин": украинские защитники приводят в порядок трофейную технику, видео"Дон, привези еще пару машин": украинские защитники приводят в порядок трофейную технику, видео
"В комнате - в туалет?": роSSийские оккупанты оконфузились в Украине, видео"В комнате - в туалет?": роSSийские оккупанты оконфузились в Украине, видео
Украинские защитники впервые благодаря ПЗРК Starstreak успешно "приземлили" русскую технику под Харьковом: видеоУкраинские защитники впервые благодаря ПЗРК Starstreak успешно "приземлили" русскую технику под Харьковом: видео
В Киеве декоммунизировали и осовременили аллею городов-героев возле метро "Шулявская"В Киеве декоммунизировали и осовременили аллею городов-героев возле метро "Шулявская"
ВСУ красиво разнесли на куски военную технику оккупантов: фото и видеоВСУ красиво разнесли на куски военную технику оккупантов: фото и видео
Последние новости
Подгружаем последние новости