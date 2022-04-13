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2022-04-13
Минобороны РоSSии прямо угрожает ударами по Киеву
Причиной угрозы являются диверсии, которые были совершены на территории РФ, информирует
© Министерство обороны Республики Беларусь/facebook
Министерство обороны РоSSии заявило, что если происходящие в приграничных областях с Украиной диверсии не закончатся, то оккупационная армия начнет наносить удары по столице Украины. Об этом сообщают роSSийские
«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РоSSии. Если подобные диверсии продолжатся, ВС РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего роSSийская армия до сих пор воздерживалась, заявили в МО РФ», — заявили в Минобороны РФ.
Доказательства причастности Украинской армии к «диверсиям» на территории РоSSии в МО РФ так ни разу не предоставили.
Дубенко Вадим, ZN.ua