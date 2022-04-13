Минобороны РоSSии прямо угрожает ударами по Киеву

Министерство обороны РоSSии заявило, что если происходящие в приграничных областях с Украиной диверсии не закончатся, то оккупационная армия начнет наносить удары по столице Украины. Об этом сообщают роSSийские СМИ .

«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РоSSии. Если подобные диверсии продолжатся, ВС РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве , от чего роSSийская армия до сих пор воздерживалась, заявили в МО РФ », — заявили в Минобороны РФ .