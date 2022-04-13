ФСБ для вывоза Медведчука за границу подготовила подставных лиц и "липовые" пути эвакуации, - Баканов

Спецоперация по задержанию пророSSийского политика продолжалась больше месяца.

ФСБ для вывоза Медведчука за границу подготовила подставных лиц и "липовые" пути эвакуации, - Баканов
Фото: instagram.com/zelenskiy_official

В попытке вывоза из Украины подозреваемого в государственной измене депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука была задействована роSSийская Федеральная служба безопасности.

ФСБ в свою очередь привлекла лидеров преступного мира Украины и коррумпированных правоохранителей, сообщил глава СБУ Иван Баканов в эфире телеканалов.

Баканов отметил, что сложная спецоперация по задержанию пророSSийского политика длилась больше месяца. Аналитическая и агентурная работа спецслужбы вывела на его местонахождение.

"С противоположной стороны был мощный враг, имя которому ФСБ, которая стремилась вывезти кума Путина за границу. При этом роSSийские спецслужбы для реализации плана привлекли лидеров преступного мира Украины и коррумпированных правоохранителей. ФСБ пыталась замаскировать планы, делала сливы, пыталась организовать липовые пути эвакуации Медведчука", – рассказал он.

РоSSийские спецслужбы "вбрасывали" информацию, что Медведчук находится то на Закарпатье, то в Швейцарии, то еще где-нибудь. Для реализации плана по вывозу политика даже подготовили "псевдомедведчуков". Медведчук был задержан по дороге, в Киевской области.

"На самом деле Медведчука под видом военного ВСУ якобы в сопровождении коллег хотели довезти до украинской границы. Там – на лодке переправить в так называемую Приднестровскую Молдавскую Республику, где его уже ждала эвакуационная группа спецназовцев ФСБ. Они и должны были доставить Медведчука в Москву. Но благодаря СБУ реализовать этот план не удалось!" – добавил Иван Баканов.

Вчера Служба безопасности Украины задержала кума Путина Виктора Медведчука. По информации источников LB.ua, Медведчук собирался скрыться. Его поймали в пути.

Медведчук был под домашним арестом. 21 февраля, за несколько дней до полного наступления РФ на Украину, из особняка политика начали вывозить имущество. Его супруга уехала в Беларусь еще 19 февраля. 27 февраля в МВД подтвердили, что Медведчук уехал в неизвестном направлении.

18 марта Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал Медведчука, пропавшего после полномасштабного вторжения РоSSии в Украину. Народный депутат от ОПЗЖ и кум Путина подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

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