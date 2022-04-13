Баканов рассказал, что будет с Медведчуком дальше
Медведчука ждет мера пресечения в виде ареста и справедливый приговор, информирует
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что задержанного Виктора Медведчука ждет мера пресечения в виде ареста и справедливый приговор. Об этом он сказал в эфире национального темарафона.
"Далее действия очень просты на самом деле. Медведчука ждет суд – подтверждение меры пресечения в виде содержания под стражей. А в будущем, я надеюсь, что Медведчука ждет справедливый приговор, в частности по угольному, трубному делам, где он фигурирует", - сказал Баканов.
Глава СБУ напомнил, что речь идет о финансировании террористической организации "ЛНР" и выводе стратегического трубопровода из собственности государства.
Баканов также отметил, что время задержания Медведчука СБУ получила дополнительные данные о людях, которые помогали ему при избрании меры пресечения. Задержание Медведчука дает четкий сигнал каждому предателю Украины, что он не избежит наказания.