Баканов рассказал, что будет с Медведчуком дальше

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что задержанного Виктора Медведчука ждет мера пресечения в виде ареста и справедливый приговор. Об этом он сказал в эфире национального темарафона.

"Далее действия очень просты на самом деле. Медведчука ждет суд – подтверждение меры пресечения в виде содержания под стражей. А в будущем, я надеюсь, что Медведчука ждет справедливый приговор, в частности по угольному, трубному делам, где он фигурирует", - сказал Баканов.

Глава СБУ напомнил, что речь идет о финансировании террористической организации "ЛНР" и выводе стратегического трубопровода из собственности государства.