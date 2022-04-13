Стефанчук: Медведчука лишат депутатского мандата

Виктора Медведчука лишат депутатского мандата.

Об этом сказал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в прямом эфире общего информационного марафона UAвместе.

"Не хочу сейчас делать спойлер, однако в ближайшее время такой фракции в Парламенте Украины не будет", - подчеркнул Руслан Стефанчук.

Глава Верховной Рады заявил, что депутата фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука лишат депутатского мандата. Это произойдет после того, как суд вынесет решение по делу нардепа. Спикер парламента отметил, что, согласно ст. 81 Конституции Украины, определено 7 случаев лишения лица депутатского мандата.

«Мы знаем, что по поводу господина Медведчука ведется уголовное производство, и как только мы получим решение суда, вступившее в законное действие, — это будет основанием, чтобы лишить его депутатского мандата», — отметил он.

В то же время спикер добавил, что война расставила все точки в отношении многих процессов внутри Украины.

"Мы видим, что все те "пророSSийские ястребы", которые годами одевались в "голубей мира", показали свое внутреннее "я" незадолго до нападения или с первыми взрывами бомб", - подчеркнул он.

Глава парламента напомнил, что Верховная Рада Украины приняла действующий закон о коллаборационизме. Поэтому каждый сотрудничающий с врагом будет привлечен к ответственности.

В частности, за сотрудничество с государством-агрессором предусмотрено от 10 до 12 лет лишения свободы, а также запрещается занимать ряд должностей. Кроме того, ограничивается доступ таких лиц к должностям, связанным с выполнением государственных функций.

«Мы рассматриваем этот вопрос комплексно, но я убежден, что в Парламенте Украины – ни в этом, ни в будущем – уже не должно быть лиц, смотрящих в сторону РоSSии», – подчеркнул он.