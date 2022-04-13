Более 100 украинцев убили оккупанты в Сумской области, - Живицкий

Продолжается поиск пропавших без вести.

Более 100 украинцев убили оккупанты в Сумской области, - Живицкий
Фото: sumy.today

В Сумской области роSSийские оккупанты убили больше ста жителей.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий на брифинге в Медиацентре "Украина".

"К сожалению, эта цифра увеличивается с каждым днем, потому что находят тела - со связанными руками, со следами пыток, расстрелянные выстрелами в голову, это страшные вещи. Многие пропали без вести, есть люди, которые находятся в плену - по ним работает переговорная группа. Очень много граждан, о судьбе которых мы вообще ничего не знаем – на дорогах и трассах, в лесах найдены расстрелянные машины, а что случилось с людьми из этих машин - неизвестно", - отметил руководитель Сумской ОВА.

По словам Дмитрия Живицкого, розыск пропавших продолжается. Между тем в больницах области находятся многие раненые, многих из них лечат в медучреждениях в соседних областях.

Напомним, 8 апреля Живицкий сообщил, что область освобождена от роSSийских захватчиков. Правда, через заминированные захватчиками территории передвигаться по обочинам и пользоваться лесными дорогами - опасно.

Ранее в Конотопском районе Сумской области нашли троих замученных роSSийскими агрессорами мирных жителей.

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