Враг сосредоточился на блокировании Харькова и захвате отдельных кварталов Мариуполя, - Генштаб

На востоке Украины роSSийские войска укомплектованы мобилизованными из "ЛДНР" мужчинами.

Враг сосредоточился на блокировании Харькова и захвате отдельных кварталов Мариуполя, - Генштаб
Фото: Україна: оперативно

Враг продолжает наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектах инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 13.04.2022.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях подразделения противника активных действий не проводили. РоSSийские оккупанты осуществляют перемещение отдельных подразделений на определенные направления.

На Слобожанском направлении идет частичная блокировка врагом Харькова. В связи с невозможностью его захвата вооруженные силы РоSSийской Федерации продолжают артиллерией уничтожать инфраструктуру города.

На Донецком и Таврическом направлениях, по имеющейся информации, противник находится в готовности к наступательным действиям. Продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате отдельных кварталов города Мариуполя и наносить авиационные удары.

Враг пытается проводить штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Рубежное и Попасная.

В Южнобужском направлении противник проводит воздушную разведку с целью выявления подразделений Вооруженных Сил Украины.

"В боевых действиях на части территорий юго-восточных областей Украины в составе группировки войск противника действуют отдельные подразделения 103-го, 109-го, 113-го, 125-го и 127-го мотострелковых полков. Их комплектование осуществлялось во время принудительной мобилизации мужчинами с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Структурно указанные полки насчитывают до 5 батальонов численностью около 300 военнослужащих в каждом", - отметили в Генштабе.

Опыт ведения боевых действий, отметили в ВСУ, имеют только 5-10 процентов личного состава указанных подразделений. "Управление полков состоит из офицеров вооруженных сил роSSийской федерации. Эти формирования испытывают значительные проблемы с обеспечением вооружением, боеприпасами и медикаментами", - говорится в сообщении.

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