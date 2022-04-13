ОБСЕ нашла свидетельства военных преступлений РоSSии в Украине

Миссия, в частности, изучила факты бомбардировки театра и роддома в Мариуполе.

Мисиия ОБСЕ нашла в Украине доказательства военных преступлений, совершенных Россией . Львиную долю вины ОБСЕ возложило на РФ , сообщает НВ со ссылкой на текст отчета миссии.

Отчет собрали по решению 45 из 57 стран организации вопреки позиции РоSSии.

В отчете отмечают, что ОБСЕ не может оценить, является ли само вторжение широкомасштабной операцией против гражданского населения, но миссия отмечает неоднократно задокументированные нарушения международных норм.

"Умышленные убийства, похищения гражданских лиц, в том числе журналистов и местных чиновников, вероятнее всего, соответствуют этому критерию. Любое подобное насильственное действие, совершенное в рамках этого вторжения, является преступлением против человечности", — говорится в отчете.

ОБСЕ отметило нарушения и с украинской стороны, и с роSSийской.

"Однако нарушения, совершенные РоSSийской Федерацией, несравненно более серьезны по своей природе и масштабу", - подчеркнули авторы отчета.

ОБСЕ также изучила факты бомбардировки театра и родильного дома в Мариуполе.

"Миссия пришла к выводу, что роддом был разрушен в результате атаки со стороны роSSийских сил. Из роSSийских объяснений следует, что нападение было умышленным. Ни предупреждения, ни времени на эвакуацию не было. Следовательно, эта атака является явным нарушением международного гуманитарного права. Лица, ответственные за него, совершили военное преступление", - говорится в документе ОБСЕ .

Что касается мариупольского театра, на котором была надпись "Дети", то "РоSSия утверждает, что его взорвал украинский батальон Азов. Миссия не нашла никаких указаний на это. Этот инцидент с большой вероятностью является вопиющим нарушением международного гуманитарного права, и те, кто отдал и выполнил приказ взорвать театр, совершили военное преступление", - подчеркнули в ОБСЕ .