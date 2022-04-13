Зеленский и Байден обсудили оборонную и финансовую поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины, а также ужесточение санкций против РФ .

"Продолжил постоянный диалог с президентом США . Дали оценку роSSийским военным преступлениям. Обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины. Договорились об ужесточении санкций", - написал Зеленский в Twitter .