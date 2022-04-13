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2022-04-13
Зеленский и Байден обсудили оборонную и финансовую поддержку Украины
И договорились об ужесточении санкций против РФ.
© Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины, а также ужесточение санкций против РФ.
"Продолжил постоянный диалог с президентом США. Дали оценку роSSийским военным преступлениям. Обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины. Договорились об ужесточении санкций", - написал Зеленский в Twitter.
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Продовжив постійний діалог з
Александр Хребет, ZN.ua