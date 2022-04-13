Зеленский и Байден обсудили оборонную и финансовую поддержку Украины

И договорились об ужесточении санкций против РФ.

Зеленский и Байден обсудили оборонную и финансовую поддержку Украины
© Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины, а также ужесточение санкций против РФ.

"Продолжил постоянный диалог с президентом США. Дали оценку роSSийским военным преступлениям. Обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины. Договорились об ужесточении санкций", - написал Зеленский в Twitter.

Продовжив постійний діалог з @POTUS. Дали оцінку російським воєнним злочинам. Обговорили додатковий пакет оборонної та можливої макрофінансової підтримки ??. Домовилися про посилення санкцій.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 13, 2022


Александр Хребет, ZN.ua

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