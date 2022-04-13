В начале войны из Украины сбежало много украинских генералов и офицеров — Арестович

В начале вторжения РоSSии из Украины сбежало много украинских генералов и офицеров. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью каналу Центр.

"Конечно, очень многие бежали. Мало кто говорит об этом. Сбежало огромное количество старших офицеров, огромное количество генералов. В силовых министерствах Украины часами шли совещания, что пора сбегать. Кроме Минобороны, скорее всего. И некоторые уважаемые люди говорили: "Я старый советский солдат, я знаю, что нам капец, вопрос пары часов", - сказал Арестович.

В начале войны из Украины сбежало много украинских генералов и офицеров — Арестович
© Офис президента

Он добавил, что многие генералы и офицеры получили предложения эвакуироваться на Запад и "оттуда рулить сопротивлением, которое останется".

"Но этого не знали ребята на блокпостах. Не знали курсанты военных училищ, которых бросили в бой. Они видели противника и стреляли. И выяснилось, что противник достаточно "бумажный", - сказал советник главы ОП.

Арестович пррогнозирует еще несколько военных столкновений с Россией.

"Или с Путиным, или с Навальным до 2032-35 года - у нас будет минимум еще два-три раунда с Россией. Не такие масштабные, хотя один тоже будет большой. И два маленьких – пограничные инциденты, попытка захватить Харьков, отдельно - Мариуполь. С вероятностью 95% будет", - добавил он.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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