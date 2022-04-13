В начале войны из Украины сбежало много украинских генералов и офицеров — Арестович

Он добавил, что многие генералы и офицеры получили предложения эвакуироваться на Запад и "оттуда рулить сопротивлением, которое останется".

"Но этого не знали ребята на блокпостах. Не знали курсанты военных училищ, которых бросили в бой. Они видели противника и стреляли. И выяснилось, что противник достаточно "бумажный", - сказал советник главы ОП.

Арестович пррогнозирует еще несколько военных столкновений с Россией .