Военная помощь Украине: ЕС одобрил очередной транш на €500 млн
Общая сумма военной помощи ЕС за время полномасштабной войны уже составляет €1.5 млрд, информирует
Европейский Союз одобрил третий за время полномасштабной войны транш военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро, сообщает
«Эти дополнительные 500 миллионов евро стали составной частью финансовой поддержки ЕС на общую сумму 1.5 миллиарда евро, предоставляемую странам-членам для финансирования поставки военного оборудования Вооруженным силам Украины. Следующие несколько недель станут решающими. Когда РоSSия готовится к новой атаке на востоке Украины, очень важно продолжать оказывать и расширять военную помощь для Украины, чтобы защитить землю и народ от дальнейших страданий», - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Помощь предусматривает финансирование поставок оборудования и снаряжения Вооруженным силам Украины, в частности, снаряжений для индивидуальной защиты, аптечек и топлива, а также летального военного снаряжения оборонного типа.