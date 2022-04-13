Военная помощь Украине: ЕС одобрил очередной транш на €500 млн

Общая сумма военной помощи ЕС за время полномасштабной войны уже составляет €1.5 млрд, информирует ZN.ua.

Военная помощь Украине: ЕС одобрил очередной транш на €500 млн
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Европейский Союз одобрил третий за время полномасштабной войны транш военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро, сообщает Европейский совет.

«Эти дополнительные 500 миллионов евро стали составной частью финансовой поддержки ЕС на общую сумму 1.5 миллиарда евро, предоставляемую странам-членам для финансирования поставки военного оборудования Вооруженным силам Украины. Следующие несколько недель станут решающими. Когда РоSSия готовится к новой атаке на востоке Украины, очень важно продолжать оказывать и расширять военную помощь для Украины, чтобы защитить землю и народ от дальнейших страданий», - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Помощь предусматривает финансирование поставок оборудования и снаряжения Вооруженным силам Украины, в частности, снаряжений для индивидуальной защиты, аптечек и топлива, а также летального военного снаряжения оборонного типа.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Блок рекламы


Похожие новости
Либо Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, либо Путин продолжит расширять РоSSийскую империю, - ЗеленскийЛибо Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, либо Путин продолжит расширять РоSSийскую империю, - Зеленский
Склонен к предательству: оккупанты клеймят документы отказавшихся воевать в УкраинеСклонен к предательству: оккупанты клеймят документы отказавшихся воевать в Украине
Резников призвал иностранных партнеров дать Украине оружие дальнего действияРезников призвал иностранных партнеров дать Украине оружие дальнего действия
Кулеба: «Глава МИД Ирана опроверг информацию о поставках оружия в РоSSию с помощью иранских компаний»Кулеба: «Глава МИД Ирана опроверг информацию о поставках оружия в РоSSию с помощью иранских компаний»
The Atlantic: Война в Украине дошла до решающего для всей Европы моментаThe Atlantic: Война в Украине дошла до решающего для всей Европы момента
Немецкий парламент одобрил поставки Украине тяжелой военной техники – депутат БундестагаНемецкий парламент одобрил поставки Украине тяжелой военной техники – депутат Бундестага
В парламенте Норвегии предлагают передать Украине ПВО NASAMS и ударные ракеты NSMВ парламенте Норвегии предлагают передать Украине ПВО NASAMS и ударные ракеты NSM
Руководство РФ приказало уничтожать доказательства преступлений своей армии в Украине — ГУР МинобороныРуководство РФ приказало уничтожать доказательства преступлений своей армии в Украине — ГУР Минобороны
Подоляк назвал заявление Байдена о роSSийском геноциде в Украине шагом в суд над РоссиейПодоляк назвал заявление Байдена о роSSийском геноциде в Украине шагом в суд над Россией
Байден впервые назвал геноцидом зверства роSSийских оккупантов в УкраинеБайден впервые назвал геноцидом зверства роSSийских оккупантов в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости