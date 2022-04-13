Военная помощь Украине: ЕС одобрил очередной транш на €500 млн

Европейский Союз одобрил третий за время полномасштабной войны транш военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро, сообщает Европейский совет .

«Эти дополнительные 500 миллионов евро стали составной частью финансовой поддержки ЕС на общую сумму 1.5 миллиарда евро, предоставляемую странам-членам для финансирования поставки военного оборудования Вооруженным силам Украины. Следующие несколько недель станут решающими. Когда РоSSия готовится к новой атаке на востоке Украины, очень важно продолжать оказывать и расширять военную помощь для Украины, чтобы защитить землю и народ от дальнейших страданий», - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Помощь предусматривает финансирование поставок оборудования и снаряжения Вооруженным силам Украины, в частности, снаряжений для индивидуальной защиты, аптечек и топлива, а также летального военного снаряжения оборонного типа.