Кулеба еще раз пригласил Папу Римского в Украину

Глава МИД Украины отметил, что визит Папы Римского может стать для украинцев "лучом света"

Кулеба еще раз пригласил Папу Римского в Украину
© Vatican News

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с Ватиканом повторил приглашение для Папы Римского посетить Украину. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Поговорил с секретарем по отношениям с иностранными государствами Святого Престола, архиепископом Полом Ричардом Галладером. Благодарен Папе Франциску за его молитвы. Повторил приглашение президента Зеленского для Его Святейшества посетить Украину и стать для украинцев лучом света в эти темные времена", - отметил Кулеба.

Spoke with Secretary для Relations with States of Holy See Archbishop Paul Richard Gallagher. Grateful to Pope Francis for his prayers. Reiterated @ZelenskyyUa's приветствие для его удостоенности для посещения Украины и путешествия украинские люди в луче света помимо этих редких времен.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 13 апреля 2022

Елизавета Чижик, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Блок рекламы


Похожие новости
Кулеба: «Глава МИД Ирана опроверг информацию о поставках оружия в РоSSию с помощью иранских компаний»Кулеба: «Глава МИД Ирана опроверг информацию о поставках оружия в РоSSию с помощью иранских компаний»
США рассматривают возможность поставок в Украину более мощного оружия. Им можно бить по аэродромам РФСША рассматривают возможность поставок в Украину более мощного оружия. Им можно бить по аэродромам РФ
С начала вторжения в Украину армия РФ потеряла около 19,8 тысячи военных — Генштаб ВСУС начала вторжения в Украину армия РФ потеряла около 19,8 тысячи военных — Генштаб ВСУ
Кремль продолжает отправлять в Украину "пушечное мясо": фото 18+Кремль продолжает отправлять в Украину "пушечное мясо": фото 18+
Во Львове пластуны почтили память борцов за независимую УкраинуВо Львове пластуны почтили память борцов за независимую Украину
Под Белгородом повредили мост, по которому возили в Украину военную технику: фотоПод Белгородом повредили мост, по которому возили в Украину военную технику: фото
РоSSия планирует теракты на своей территории, чтобы обвинить Украину – ГУРРоSSия планирует теракты на своей территории, чтобы обвинить Украину – ГУР
В Ирпене усилили комендантский час, - КулебаВ Ирпене усилили комендантский час, - Кулеба
В РоSSии усилили пропаганду: раненных снова зовут на войну в УкраинуВ РоSSии усилили пропаганду: раненных снова зовут на войну в Украину
Франция отправила в Украину жандармов для расследования военных преступлений РоSSииФранция отправила в Украину жандармов для расследования военных преступлений РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости