Кулеба еще раз пригласил Папу Римского в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с Ватиканом повторил приглашение для Папы Римского посетить Украину. Об этом он написал у себя в Twitter .

"Поговорил с секретарем по отношениям с иностранными государствами Святого Престола, архиепископом Полом Ричардом Галладером. Благодарен Папе Франциску за его молитвы. Повторил приглашение президента Зеленского для Его Святейшества посетить Украину и стать для украинцев лучом света в эти темные времена", - отметил Кулеба.