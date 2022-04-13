"Во время ночных патрулирований": в Мелитополе неизвестные помогают оккупантам сходить на "концерт" Кобзона

В оккупированном Мелитополе продолжают загадочно погибать роSSийские солдаты, которые ночью патрулируют улицы.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 49-е сутки защищают свою землю от роSSийских оккупантов. Мелитополь уже долгое время остается под контролем роSSийских войск. Но неизвестные не дают расслабиться врагу, передает ГУР Минобороны Украины.

"Установлено, что в период с 20.03 по 12.04.2022 ликвидировано 70 военнослужащих РФ во время ночных патрулирований во временно оккупированном Мелитополе. Среди них были захватчики, в том числе «кадыровцы».

Причина смерти ночных патрульных во время комендантского времени – ножевые и огнестрельные ранения. Информацию о точном количестве убитых и обстоятельствах смерти оккупационная администрация тщательно скрывает", - сообщили в ГУР.