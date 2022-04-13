У оккупантов - потери на юге и проблемы на Донбассе: сводка Генштаба на вечер 13 апреля

Идут 49-е сутки противостояния украинского народа русскому вторжению . Вечером среды, 13 апреля, враг продолжает наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook, информирует Апостроф .

На Волынском , Полесском и Северском направлениях роSSийские кафиры осуществляют перемещение отдельных подразделений на определенные направления.

На Слобожанском направлении идет частичная блокировка врагом Харькова. В связи с невозможностью его захвата ВС РФ продолжают артиллерией уничтожать инфраструктуру города.

На Донецком и Таврическом направлениях противник находится в готовности к наступательным действиям. Продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате отдельных кварталов города Мариуполя и наносить авиационные удары. Враг пытается проводить штурмовые действия в районах населённых пунктов Северодонецк, Рубежное и Попасная.

В Южнобужском направлении противник проводит воздушную разведку с целью выявления подразделений Вооруженных Сил Украины.

В боевых действиях на части территорий юго-восточных областей Украины в составе группировки войск противника действуют отдельные подразделения 103-го, 109-го, 113-го, 125-го и 127-го мотострелковых полков. Их комплектование осуществлялось при принудительной мобилизации мужчинами из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Структурно указанные полки насчитывают до 5 батальонов численностью около 300 военнослужащих в каждом. Опыт ведения боевых действий имеет только 5-10 процентов личного состава указанных подразделений. Управление полков состоит из офицеров ВС РФ . Эти формирования испытывают значительные проблемы с обеспечением вооружением, боеприпасами и медикаментами.

Знаковым является то, что оккупационные войска продолжают нести потери на временно занятых территориях. Так, в период с 20 марта по 12 апреля этого года в городе Мелитополь Запорожской области около 70 военнослужащих вооруженных сил роSSийской федерации погибли во время патрулирования территории в ночное время.