У оккупантов - потери на юге и проблемы на Донбассе: сводка Генштаба на вечер 13 апреля

Идут 49-е сутки противостояния украинского народа русскому вторжению . Вечером среды, 13 апреля, враг продолжает наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook, информирует Апостроф.

На Волынском , Полесском и Северском направлениях роSSийские кафиры осуществляют перемещение отдельных подразделений на определенные направления.

На Слобожанском направлении идет частичная блокировка врагом Харькова. В связи с невозможностью его захвата ВС РФ продолжают артиллерией уничтожать инфраструктуру города.

На Донецком и Таврическом направлениях противник находится в готовности к наступательным действиям. Продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате отдельных кварталов города Мариуполя и наносить авиационные удары. Враг пытается проводить штурмовые действия в районах населённых пунктов Северодонецк, Рубежное и Попасная.

В Южнобужском направлении противник проводит воздушную разведку с целью выявления подразделений Вооруженных Сил Украины.

В боевых действиях на части территорий юго-восточных областей Украины в составе группировки войск противника действуют отдельные подразделения 103-го, 109-го, 113-го, 125-го и 127-го мотострелковых полков. Их комплектование осуществлялось при принудительной мобилизации мужчинами из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Структурно указанные полки насчитывают до 5 батальонов численностью около 300 военнослужащих в каждом. Опыт ведения боевых действий имеет только 5-10 процентов личного состава указанных подразделений. Управление полков состоит из офицеров ВС РФ. Эти формирования испытывают значительные проблемы с обеспечением вооружением, боеприпасами и медикаментами.

Знаковым является то, что оккупационные войска продолжают нести потери на временно занятых территориях. Так, в период с 20 марта по 12 апреля этого года в городе Мелитополь Запорожской области около 70 военнослужащих вооруженных сил роSSийской федерации погибли во время патрулирования территории в ночное время.


Игорь Тимофеев, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Блок рекламы


Похожие новости
В Мелитополе на протяжении более трех недель украинские партизаны ликвидировали 70 оккупантов - МинобороныВ Мелитополе на протяжении более трех недель украинские партизаны ликвидировали 70 оккупантов - Минобороны
ВСУ уничтожили колонну военной техники и захватили документы оккупантов: о чем там идет речьВСУ уничтожили колонну военной техники и захватили документы оккупантов: о чем там идет речь
Защитники Мариуполя эффектно уничтожили оккупантов, которые пытались спрятаться за домом: видеоЗащитники Мариуполя эффектно уничтожили оккупантов, которые пытались спрятаться за домом: видео
Путин стягивает войска для решающего сражения на Донбассе: силы будут 5 к 1Путин стягивает войска для решающего сражения на Донбассе: силы будут 5 к 1
Подполковник, спортсмен и "интеллигент": фото новых "грузов 200" у роSSийских оккупантовПодполковник, спортсмен и "интеллигент": фото новых "грузов 200" у роSSийских оккупантов
Потери россиян составили уже 19 800 человек личного составаПотери россиян составили уже 19 800 человек личного состава
Зеленые коридоры для выезда гражданских сегодня не будут работать из-за действий оккупантов, – ВерещукЗеленые коридоры для выезда гражданских сегодня не будут работать из-за действий оккупантов, – Верещук
Байден впервые назвал геноцидом зверства роSSийских оккупантов в УкраинеБайден впервые назвал геноцидом зверства роSSийских оккупантов в Украине
"Бери все, что будет": родня оккупантов ждет их домой с "трофеями", новый аудиоперехват"Бери все, что будет": родня оккупантов ждет их домой с "трофеями", новый аудиоперехват
Погибших оккупантов бросили на поле боя: ВСУ уничтожили спецподразделение враговПогибших оккупантов бросили на поле боя: ВСУ уничтожили спецподразделение врагов
Последние новости
Подгружаем последние новости