The Guardian: У ООН есть сила наказать Путина, вот как это можно сделать

Обращение президента Владимира Зеленского к Совбезу состоялось в критический момент как для Украины, так и для ООН . РоSSийская незаконная агрессия и коллективный провал 192 стран-участниц остановить ее стали величайшим кризисом ООН со времен вторжения в Ирак в 2003 году.

Организация может не пережить эту практическую, юридическую и моральную угрозу для ее авторитета, - пишет The Guardian . Кремль разорвал все принципы, установленные уставом ООН с 1945 года, которые должны были поддерживать мир между суверенными странами. Призывы Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к немедленному прекращению боев снова и снова были проигнорированы. А гуманитарные законы войны были жестоко отвергнуты. И многочисленные военные преступления в Буче, Мариуполе и других городах Украины доказывают это.

ООН появился не случайно. Поэтому его стремление и полномочия нельзя считать необязательными или каким-либо образом второстепенными. После распада Лиги наций организация вышла из руин Второй мировой войны. Общая и безотлагательная мотивация для этого была простой: «Больше никогда». Спустя 77 лет правительства и страны должны вспомнить об этом ключевом призыве.