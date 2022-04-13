The Guardian: У ООН есть сила наказать Путина, вот как это можно сделать
Украине остро нужна помощь, и если организация не станет эффективно действовать прямо сейчас, глобальные последствия будут такими же катастрофическими, как и в 1930-х, информирует
Обращение президента Владимира Зеленского к Совбезу состоялось в критический момент как для Украины, так и для ООН. РоSSийская незаконная агрессия и коллективный провал 192 стран-участниц остановить ее стали величайшим кризисом ООН со времен вторжения в Ирак в 2003 году.
Организация может не пережить эту практическую, юридическую и моральную угрозу для ее авторитета, - пишет
ООН появился не случайно. Поэтому его стремление и полномочия нельзя считать необязательными или каким-либо образом второстепенными. После распада Лиги наций организация вышла из руин Второй мировой войны. Общая и безотлагательная мотивация для этого была простой: «Больше никогда». Спустя 77 лет правительства и страны должны вспомнить об этом ключевом призыве.
На фоне горячих разговоров о том, что вторжение в Украину может спровоцировать Третью мировую войну, устав ООН вернул актуальность. Его преамбула говорит: «Мы, народы ООН, полны решимости спасти следующие поколения от бедствия войны, которая дважды за нашу жизнь принесла человечеству неописуемое горе, и подтвердить веру в основные права человека… и для этой цели проявлять толерантность и жить в мире друг с другом как хорошие соседи и объединить наши силы для поддержания международного мира и безопасности». Неудивительно, что режим Владимира Путина нарушил обязательства, которые взяли на себя его советские предшественники. Обидно, но и Китай, который вместе с Россией и еще пятью странами имеет право вето в Совбезе, тоже нарушает устав ООН, в то время как другие страны, такие как Индия, просто ничего не делают.