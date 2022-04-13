Шольц отреагировал на отказ Украины принять Штайнмайера в Киеве

Шольц отреагировал на отказ Украины принять Штайнмайера в Киеве
© lvz-online.de

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал отказ Украины от приема президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с визитом, назвав его "несколько сбивающим с толку", сообщает Der Tagesspiegel.

"Федеральный президент хотел бы посетить Украину. Поэтому было бы хорошо его принять", — сказал Шольц в среду в эфире радио rbb24.

В то же время канцлер Германии не стал отвечать, приедет ли он в Киеве по приглашению властей Украины.

Позже канцлер также призвал не недооценивать то, что Германия поставляет в Украину зенитные ракеты и многие другие товары военного назначения.

"Взять на себя ответственность означает: Германия поставляет в Украину зенитные ракеты и многие другие товары военного назначения. Важно и не следует недооценивать: мы тесно координируем это со всеми нашими союзниками. Мы не делаем это в одиночку", - твитнул Шольц в среду.

Verantwortung ?bernehmen hei?t: Deutschland liefert Flugabwehrraketen und viele andere milit?rische G?ter in die #Ukraine. Wichtig und nicht zu untersch?tzen: Wir stimmen uns dazu eng mit allen Verb?ndeten ab. Wir machen keinen Alleingang. https://t.co/0ElQ6vQwTM

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) April 13, 2022


Александр Хребет, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве возобновляет работу посольство МолдовыВ Киеве возобновляет работу посольство Молдовы
Склонен к предательству: оккупанты клеймят документы отказавшихся воевать в УкраинеСклонен к предательству: оккупанты клеймят документы отказавшихся воевать в Украине
Переговоры Украины и рф, Подоляк сделал важный акцент: "Встреча на уровне президентов…"Переговоры Украины и рф, Подоляк сделал важный акцент: "Встреча на уровне президентов…"
РФ готовит провокацию для обоснования применения ядерного оружия против Украины - Центр оборонных реформРФ готовит провокацию для обоснования применения ядерного оружия против Украины - Центр оборонных реформ
По меньшей мере четыре страны могут заблокировать путь Украины на членство в ЕвросоюзеПо меньшей мере четыре страны могут заблокировать путь Украины на членство в Евросоюзе
Пентагон надеется расширить разновидность вооружений для снабжения УкраиныПентагон надеется расширить разновидность вооружений для снабжения Украины
Умерла первая глава Минкульта Украины Лариса ХоролецУмерла первая глава Минкульта Украины Лариса Хоролец
Зенитные войска Украины поразили уже 300-ю воздушную цель РФЗенитные войска Украины поразили уже 300-ю воздушную цель РФ
Какая армия - такие и трофеи: оккупанты вывезли из Украины маршруткуКакая армия - такие и трофеи: оккупанты вывезли из Украины маршрутку
Джонсон и Байден обсудили усиление экономической и военной поддержки УкраиныДжонсон и Байден обсудили усиление экономической и военной поддержки Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости