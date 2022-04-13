Шольц отреагировал на отказ Украины принять Штайнмайера в Киеве
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал отказ Украины от приема президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с визитом, назвав его "несколько сбивающим с толку", сообщает
"Федеральный президент хотел бы посетить Украину. Поэтому было бы хорошо его принять", — сказал Шольц в среду в эфире радио
В то же время канцлер Германии не стал отвечать, приедет ли он в Киеве по приглашению властей Украины.
Позже канцлер также призвал не недооценивать то, что Германия поставляет в Украину зенитные ракеты и многие другие товары военного назначения.
"Взять на себя ответственность означает: Германия поставляет в Украину зенитные ракеты и многие другие товары военного назначения. Важно и не следует недооценивать: мы тесно координируем это со всеми нашими союзниками. Мы не делаем это в одиночку", - твитнул Шольц в среду.
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