Врага отбросили за 50 километров от Кривого Рога: где идут бои

украинские военные, бойцы ВСУ

Вооруженные силы Украины оттеснили роSSийскую армию на расстояние 40-50 километров от Кривого Рога.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Благодаря мужеству и героизму наших солдат оккупанты отодвинуты от нашего города. Находятся на расстоянии 40-50 километров", – сказал он.

Александр Вилкул

Он также проинформировал, что бои сейчас продолжаются внутри Херсонской области. Украинские военные освободили от оккупации более 15 сел. Какие – то из них были под оккупацией неделю, какие-то-месяц.

"Гуманитарная ситуация очень сложная. Выгребли все. Мы полностью проведем обеспечение продуктами, медикаментами. Возобновили работу медицинских учреждений, работает ГСЧС. Очень много случаев изнасилований", - сказал он.

Во всех освобожденных селах Херсонщины сейчас восстановили электро - и водоснабжение, сообщил Вилкул.

кривой рог


Алексей Ионов, politeka.net

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