ГСЧС запустила карту заминированных участков

На сайте ГСЧС можно отслеживать детальную динамику работ по разминированию.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям запустила интерактивную карту с местами обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков. Карта доступна на официальном сайте спасательной службы.

Фото: ДСНС

Теперь украинцы смогут ежедневно отслеживать детальную динамику работ по разминированию в разрезе регионов. В частности, количество выездов, площадь разминированных территорий и количество разминированных взрывоопасных предметов.

Также, как отмечают спасатели, можно самостоятельно подать заявку о находке взрывоопасных предметов и отслеживать статус ее выполнения через страницу с интерактивной картой на сайте или по номеру 101.

Напомним, за предыдущие сутки пиротехники обезвредили 3,5 тысячи взрывоопасных предметов, в частности две авиационных бомбы.

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