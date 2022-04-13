В Мелитополе на протяжении более трех недель украинские партизаны ликвидировали 70 оккупантов - Минобороны

В период с 20 марта по 12 апреля во время ночных патрулирований во временно оккупированном Мелитополе ликвидировано 70 военнослужащих РФ . Среди них были захватчики, в том числе «кадыровцы». Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

"Причина смерти ночных патрульных во время комендантского времени – ножевые и огнестрельные ранения. Информацию о точном количестве убитых и обстоятельствах их смерти оккупационная администрация тщательно скрывает", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это может быть следствием работы украинского движения сопротивления Мелитополя.