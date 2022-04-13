В Мелитополе на протяжении более трех недель украинские партизаны ликвидировали 70 оккупантов - Минобороны
Ликвидация оккупантов может быть следствием работы украинского движения сопротивления Мелитополя, информирует
В период с 20 марта по 12 апреля во время ночных патрулирований во временно оккупированном Мелитополе ликвидировано 70 военнослужащих РФ. Среди них были захватчики, в том числе «кадыровцы». Об этом
"Причина смерти ночных патрульных во время комендантского времени – ножевые и огнестрельные ранения. Информацию о точном количестве убитых и обстоятельствах их смерти оккупационная администрация тщательно скрывает", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это может быть следствием работы украинского движения сопротивления Мелитополя.
"В настоящее время подразделения оккупационных войск не добились результатов по поиску лиц, причастных к уничтожению военнослужащих РФ", - добавляют в Минобороны.