В Мелитополе на протяжении более трех недель украинские партизаны ликвидировали 70 оккупантов - Минобороны

Ликвидация оккупантов может быть следствием работы украинского движения сопротивления Мелитополя, информирует ZN.ua.

В Мелитополе на протяжении более трех недель украинские партизаны ликвидировали 70 оккупантов - Минобороны
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В период с 20 марта по 12 апреля во время ночных патрулирований во временно оккупированном Мелитополе ликвидировано 70 военнослужащих РФ. Среди них были захватчики, в том числе «кадыровцы». Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

"Причина смерти ночных патрульных во время комендантского времени – ножевые и огнестрельные ранения. Информацию о точном количестве убитых и обстоятельствах их смерти оккупационная администрация тщательно скрывает", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это может быть следствием работы украинского движения сопротивления Мелитополя.

"В настоящее время подразделения оккупационных войск не добились результатов по поиску лиц, причастных к уничтожению военнослужащих РФ", - добавляют в Минобороны.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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