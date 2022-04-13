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2022-04-13
В Киеве возобновляет работу посольство Молдовы
Посольство Республики Молдова в Украине возобновит свою деятельность с 15 апреля, информирует
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Посольство Молдовы в Украине возобновляет свою деятельность в Киеве в полном объеме. Об этом
"С 15 апреля 2022 года посольство Республики Молдова в Украине возобновит свою деятельность в Киеве в полной форме. Уточняем, что с 14 марта посольство временно работало во Львове. Также с того же дня консульский отдел посольства возобновит оказание консульских услуг в Киеве, вернувшись из Черновцов, где он временно работал", - говорится в сообщении.
В штатном режиме продолжает работу консульство Молдовы в Одессе.
Елизавета Чижик, ZN.ua