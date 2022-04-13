Либо Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, либо Путин продолжит расширять РоSSийскую империю, - Зеленский

РоSSия не планирует останавливаться в Украине. И роспропаганда открыто заявляет, что Европа является "следующей логической целью" после Украины. Поэтому либо Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, либо Путин продолжит расширять РоSSийскую империю.

Это подчеркнул в своем видеообращении Президент Владимир Зеленский.

Глава государства призвал страны предоставить конкретный перечень оружия, которое поможет защитить и Украину, и Европу от роSSийской агрессии.

"Нужно вооружить Украину сейчас. Нам нужна тяжелая артиллерия, тяжелая бронетехника, системы ПВО и боевые самолеты. Все, что может отбросить роSSийские войска и остановить военные преступления РоSSии", - подчеркнул Зеленский.

Президент озвучил список необходимого вооружения для Украины. Это:

артиллерийские установки (калибр 155 мм) и боеприпасы;

артиллерийские снаряды (калибр 152 мм);

реактивные системы залпового огня: "Град", "Ураган" или американский M142 HIMARS;

БТР (бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т.п.);

танки (Т-72, американские или немецкие аналоги);

системы ПВО (С-300, "Бук" или подобные современные западные системы противовоздушной обороны);

боевая авиация.

Владимир Зеленский добавил, что Украине удалось не только остановить русскую армию, но и отбросить ее. Но война далеко не окончена – РФ перегруппировывает свои войска, стягивает новые силы и вооружения, чтобы надавить на Харьков, Донбасс и Мариуполь.

"Свобода должна быть не хуже вооружена, чем тирания. У западных государств есть все, чтобы это обеспечить. И потому от них также зависит - когда тирания проиграет и сколько людей мы сможем спасти. Вооружите Украину сейчас, чтобы защитить свободу", - подчеркнул Президент.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников обратился к иностранным партнерам и призвал их дать Украине оружие дальнего действия.