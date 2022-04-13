Либо Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, либо Путин продолжит расширять РоSSийскую империю, - Зеленский
Президент озвучил список необходимого вооружения для Украины, чтобы остановить РФ.
РоSSия не планирует останавливаться в Украине. И роспропаганда открыто заявляет, что Европа является "следующей логической целью" после Украины. Поэтому либо Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, либо Путин продолжит расширять РоSSийскую империю.
Это подчеркнул в своем видеообращении Президент Владимир Зеленский.
Глава государства призвал страны предоставить конкретный перечень оружия, которое поможет защитить и Украину, и Европу от роSSийской агрессии.
"Нужно вооружить Украину сейчас. Нам нужна тяжелая артиллерия, тяжелая бронетехника, системы ПВО и боевые самолеты. Все, что может отбросить роSSийские войска и остановить военные преступления РоSSии", - подчеркнул Зеленский.
Президент озвучил список необходимого вооружения для Украины. Это:
- артиллерийские установки (калибр 155 мм) и боеприпасы;
- артиллерийские снаряды (калибр 152 мм);
- реактивные системы залпового огня: "Град", "Ураган" или американский M142 HIMARS;
- БТР (бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т.п.);
- танки (Т-72, американские или немецкие аналоги);
- системы ПВО (С-300, "Бук" или подобные современные западные системы противовоздушной обороны);
- боевая авиация.
Владимир Зеленский добавил, что Украине удалось не только остановить русскую армию, но и отбросить ее. Но война далеко не окончена – РФ перегруппировывает свои войска, стягивает новые силы и вооружения, чтобы надавить на Харьков, Донбасс и Мариуполь.
"Свобода должна быть не хуже вооружена, чем тирания. У западных государств есть все, чтобы это обеспечить. И потому от них также зависит - когда тирания проиграет и сколько людей мы сможем спасти. Вооружите Украину сейчас, чтобы защитить свободу", - подчеркнул Президент.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников обратился к иностранным партнерам и призвал их дать Украине оружие дальнего действия.
По информации американских СМИ, администрация Байдена готова существенно расширить спектр вооружений, которые она поставляет Украине. А 12 апреля президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия будет поставлять Украине оружие в зону боевых действий.