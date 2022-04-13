Житомирская полиция расследует более 300 производств о военных преступлениях РФ в регионе

Минувшей ночью роSSийские оккупанты вновь обстреливали Житомирщину

Житомирская полиция расследует более 300 производств о военных преступлениях РФ в регионе

Более 300 уголовных производств по фактам совершения военных преступлений роSSийским агрессором на территории региона расследует полиция Житомирщины.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

В 147 случаях действия врага квалифицированы по ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины, еще 157 фактов касаются нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)

Минувшей ночью роSSийские оккупанты подвергли ракетному обстрелу мирное село в Чудновской громаде Житомирского района, информирует ZN.ua.

«Около полуночи в Чудновское отделение полиции поступило сообщение о взрывах в одном из сел общины. На месте происшествия правоохранители выяснили, что имел место ракетный обстрел населенного пункта”, - гворится в сообщении полиции Житомирщины. К счастью, обошлось без жертв.


Виктор Конев, ZN.ua

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