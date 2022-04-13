Украина заслуживает огромных усилий по восстановлению, таких как план Маршалла — президент Латвии

Украина заслуживает огромных усилий по восстановлению, таких как план Маршалла, который помог Западной Европе восстановиться после Второй мировой войны. Об этом сообщил президент Латвии Эгилс Левитс в Twitter.
"Ирпень, Бородянка несут на себе свежие шрамы роSSийских разрушений. Искривленные обломки домов, церквей и мостов. Украина заслуживает огромных усилий по восстановлению, таких как план Маршалла, который помог Западной Европе восстановиться после Второй мировой войны. Время планировать сейчас!" - написал Левитс.
Irpin, Borodyanka bear the fresh scars of?? destruction. The twisted wreckage of homes, churches, and bridges.??deserves a massive recovery effort, like the Marshall Plan that helped Western Europe recover after WWII. The time to plan is now! #StandWithUkrainepic.twitter.com/ZUW0nmUS7O