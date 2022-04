Украина заслуживает огромных усилий по восстановлению, таких как план Маршалла — президент Латвии

Украина заслуживает огромных усилий по восстановлению, таких как план Маршалла, который помог Западной Европе восстановиться после Второй мировой войны. Об этом сообщил президент Латвии Эгилс Левитс в Twitter .

"Ирпень, Бородянка несут на себе свежие шрамы роSSийских разрушений. Искривленные обломки домов, церквей и мостов. Украина заслуживает огромных усилий по восстановлению, таких как план Маршалла, который помог Западной Европе восстановиться после Второй мировой войны. Время планировать сейчас!" - написал Левитс.